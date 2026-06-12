Neuer Coach von Samson Baidoo dürfte feststehen!

Pierre Sage dürfte Lens nach dem Pokalsieg verlassen. Er steht als Erbe von Oliver Glasner bei Crystal Palace ante portas >>>

Damit braucht die Mannschaft von ÖFB-Kicker Samson Baidoo einen neuen Cheftrainer. Glasners Frankfurt-Nachfolger Dino Toppmöller soll laut dem Transferinsider Sebastien Denis fix nachfolgen. Der Deutsche unterschreibe für zwei Jahre.

Sangare vor Absprung

Der 45-Jährige übernahm im Juli 2023 die Eintracht, hatte einen besseren Punkteschnitt als Vorgänger Glasner (1,55 zu 1,51). Unter anderem gelang ihm die Qualifikation für die UEFA Champions League über die Liga. Im Jänner 2026 wurde er entlassen.

Nicht mehr an Bord sein könnte bei seiner Ankunft Ex-Rapider Mamadou Sangare. Der Malier könnte für viel Geld zu Manchester United wechseln >>>