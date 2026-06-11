Der Wechsel von Ralf Rangnick zur AC Milan wird offenbar immer wahrscheinlicher.

Laut einem neuen Bericht von "Corriere dello Sport" hat sich der Besitzer Gerry Cardinale entgegen dem Rat von Zlatan Ibrahimovic dazu entschieden, Rangnicks Forderungen für die Position des Technischen Direktors alle zu erfüllen.

Degradierung für Ibrahimovic

Der Schwede habe künftig nur mehr eine symbolische Rolle, sportlich nichts mehr zu melden. Diese Entscheidung gegen Ibrahimovic soll Rangnick jetzt dazu bewegen, sich mit Milan zu einigen.

Rangnick bekomme weiters Autonomie, Unabhängigkeit und die umfassende Leitung der Teams (sowohl der ersten Mannschaft als auch des Jugendbereichs).

Deal wird heißer

Die neuesten Entwicklungen dürften die Anstellung Rangnicks deutlich wahrscheinlicher machen. Damit dürfte auch die Verpflichtung von Trainer Oliver Glasner immer heißer werden. Dieser kommentierte zuletzt seine aktuelle Situation >>>

Der Vertrag von ÖFB-Teamchef Rangnick läuft nach der WM aus.