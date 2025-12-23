Neue RB-Hochburg Lens: Leipzig-Kicker stößt zu Baidoo und Co.
Samson Baidoo und Mamadou Sangare bekommen mit Amadou Haidara einen neuen Mitspieler, der ebenso Red-Bull-Vergangenheit besitzt.
RC Lens verpflichtet mit Amadou Haidara den nächsten Spieler mit Red-Bull-Vergangenheit.
Der 27-jährige Malier wechselt direkt von RB Leipzig in die Ligue 1. Wie die "BILD" berichtet, erhält der Bundesliga-Teilnehmer rund drei Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der in dieser Saison noch keine Minute am Feld stand.
Dritter Ex-"Bulle" bei Lens
Neben ÖFB-Legionär Samson Baidoo und Ex-Rapidler Mamadou Sangare ist Haidara bereits der dritte Lens-Kicker, der zuvor bei einem Red-Bull-Klub spielte.
Baidoo lief für Salzburg und Liefering auf, Sangare bestritt immerhin elf Partien für das LigaZwa-Team. In Europa war Haidara bislang nur Teil von RB-Mannschaften, absolvierte 222 Spiele für Leipzig, 83 für Salzburg und 25 für Liefering.