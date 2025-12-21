NEWS

Salzburg zeigt wohl Interesse an bosnischem Verteidiger

Der junge Abwehrspieler zählt in der bosnischen ersten Liga zum Stammpersonal.

Salzburg zeigt wohl Interesse an bosnischem Verteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der FC Red Bull Salzburg ist an Luka Mikulic interessiert. Das berichtet der Sportjournalist Rudy Galetti auf X.

Mikulic ist 20 Jahre alt und beim bosnischen Erstligisten HSK Posusje in der Innenverteidigung gesetzt. Der junge Linksfuß lief in einigen Spielen sogar als Kapitän auf. Im Oktober debütierte er für Bosniens U21-Nationalmannschaft.

Der 1,92 Meter große Abwehrspieler ist in Split geboren, hat neben dem bosnischen also auch einen kroatischen Pass.

Wie Rudy Galetti berichtet, zeigt auch Serie-B-Klub FC Empoli Interesse an einer Verpflichtung von Mikulic. Die Italiener sollen bereits Verhandlungen mit HSK Posusje gestartet haben. Der polnische Erstligist Rakow Czestochowa wird als weiterer Interessent genannt.

