RC Lens beendet das Kalenderjahr an der Spitze der französischen Liga!

Ein 2:0-Heimerfolg in der 16. Runde der Ligue 1 festigt die Tabellenspitze von Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo.

Dabei glänzt der französische Stürmer Odsonne Edouard mit einem Doppelpack (15./57.). Lens bringt den Heimsieg letztlich souverän über die Zeit und sorgt für den sechsten Ligasieg in Folge.

ÖFB-Akteur Samson Baidoo unterstützt die Heimischen dabei wie gewohnt in der Innenverteidigung über die gesamte Spielzeit.

Somit bleibt Lens (37 Pkt.) knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Paris Saint-Germain (36) an der Spitze.