RC Lens RC Lens RCL OGC Nizza OGC Nizza NIC
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Odsonne Edouard
  • Odsonne Edouard
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächster Sieg! Lens und Baidoo bleiben an der Tabellenspitze

Der Klub von ÖFB-Legionär Samson Baidoo pariert den Angriff von PSG. Lens überwintert damit an der Tabellenspitze der Ligue 1.

Nächster Sieg! Lens und Baidoo bleiben an der Tabellenspitze Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

RC Lens beendet das Kalenderjahr an der Spitze der französischen Liga!

Ein 2:0-Heimerfolg in der 16. Runde der Ligue 1 festigt die Tabellenspitze von Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo.

Dabei glänzt der französische Stürmer Odsonne Edouard mit einem Doppelpack (15./57.). Lens bringt den Heimsieg letztlich souverän über die Zeit und sorgt für den sechsten Ligasieg in Folge.

ÖFB-Akteur Samson Baidoo unterstützt die Heimischen dabei wie gewohnt in der Innenverteidigung über die gesamte Spielzeit.

Somit bleibt Lens (37 Pkt.) knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Paris Saint-Germain (36) an der Spitze.

Mehr zum Thema

PSG zittert sich vorübergehend an die Tabellensitze

PSG zittert sich vorübergehend an die Tabellensitze

International
Lieblingsgegner! Austria dreht Spiel gegen Sturm Graz

Lieblingsgegner! Austria dreht Spiel gegen Sturm Graz

Bundesliga
5
Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Gut begonnen - und dann fängt das "Kopfkino" bei Rapid wieder an

Bundesliga
5
ÖSV-Adler verpassen bei Prevc-Doppelsieg das Podium

ÖSV-Adler verpassen bei Prevc-Doppelsieg das Podium

Skispringen
2
Freiburg ringt Dortmund ein Remis ab

Freiburg ringt Dortmund ein Remis ab

Deutsche Bundesliga
RBS-Winterkönig: "Nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr"

RBS-Winterkönig: "Nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr"

Bundesliga
6
Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Ligue 1 Paris Saint-Germain RC Lens Samson Baidoo