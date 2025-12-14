Endstand
2:01:0 , 1:0
Odsonne Edouard
Odsonne Edouard
Nächster Sieg! Lens und Baidoo bleiben an der Tabellenspitze
Der Klub von ÖFB-Legionär Samson Baidoo pariert den Angriff von PSG. Lens überwintert damit an der Tabellenspitze der Ligue 1.
RC Lens beendet das Kalenderjahr an der Spitze der französischen Liga!
Ein 2:0-Heimerfolg in der 16. Runde der Ligue 1 festigt die Tabellenspitze von Lens mit ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo.
Dabei glänzt der französische Stürmer Odsonne Edouard mit einem Doppelpack (15./57.). Lens bringt den Heimsieg letztlich souverän über die Zeit und sorgt für den sechsten Ligasieg in Folge.
ÖFB-Akteur Samson Baidoo unterstützt die Heimischen dabei wie gewohnt in der Innenverteidigung über die gesamte Spielzeit.
Somit bleibt Lens (37 Pkt.) knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Paris Saint-Germain (36) an der Spitze.