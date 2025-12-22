SK Rapid offenbar an ÖFB-Legionär interessiert

Der SK Rapid dürfte im Jänner punktuelle Anpassungen am Kader planen.

Vor allem ein treffsicherer Mittelstürmer könnte den Grün-Weißen gut zu Gesicht stehen. Laut dem kroatischen Sportportal "psk.hr" soll Arnel Jakupovic einer der Kandidaten sein, die bei den Hütteldorfern auf der Liste stehen.

Der 27-jährige Wiener kickt aktuell bei NK Osijek. Im Sommer 2024 überwies der Verein 1 Millionen Euro Ablöse für den ÖFB-Stürmer. In seiner ersten Saison in Kroatien erzielte Jakupovic zehn Tore und drei Assists in 31 Pflichtspielen.

In der laufenden Spielzeit läuft es für den Linksfuß jedoch weniger rund: In 15 Ligapartien traf er bislang nur zwei Mal.

Vertrag bis 2027

Jakupovic bringt dennoch eine interessante Vita mit. Nach Stationen in England und Italien gelang ihm der Durchbruch in Slowenien, wo er für Domzale und Maribor insgesamt 68 Tore erzielte. Seine Leistungen brachten ihm sogar eine Einberufung ins österreichische Nationalteam, wenngleich er dort bisher nicht zum Einsatz kam.

In der ADMIRAL Bundesliga lief Jakupovic im Jahr 2019 sechs Mal für den SK Sturm auf. Die Grazer liehen den Angreifer damals für ein halbes Jahr von Empoli aus.

Ob Rapid den langjährigen ÖFB-Legionär tatsächlich verpflichtet, ist offen. Sein Vertrag in Osijek läuft noch bis 2027, und auch andere Klubs – vor allem aus Osteuropa – sollen Interesse zeigen.

Jakupovic dürfte nicht der einzige Name auf Rapids Liste sein. Die Hütteldorfer sondieren den Markt und könnten im Winter noch weitere Optionen prüfen, um die Offensive zu verstärken.