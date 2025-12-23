Johannes Moser und Jakob Pokorny haben im November bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar für Furore gesorgt.

Pokorny war Kapitän des ÖFB-Teams, das im gesamten Turnierverlauf lediglich zwei Gegentore kassierte – eines davon bei der 0:1-Finalniederlage gegen Portugal. Moser krönte sich mit acht Treffern zum besten Torschützen.

Mit ihren Auftritten spielten sich Pokorny und Moser ins internationale Rampenlicht. Bei den beiden 17-jährigen Kärntnern soll die Zukunft aber in Salzburg liegen, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

Pokornys Vertrag soll verlängert werden

Aktuell spielt das Duo beim FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. Pokornys Vertrag bei den "Jungbullen" läuft im Sommer 2026 aus und wird demnach verlängert. "Anfragen von anderen Vereinen interessieren Jakob gar nicht", sagt Pokornys Vater.

Christian Sand, der Berater von Moser, hält fest: "Liefering bzw. Salzburg haben für ihn höchste Priorität."

Moser lief in der laufenden Saison neun Mal in der 2. Liga auf. Im Derby gegen Austria Salzburg schoss er einen sehenswerten Freistoßtreffer. Pokorny kam bei Liefering drei Mal zum Einsatz.

Am Montag wurden die beiden bei der Kärntner Nacht des Sports 2025 als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet.