Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst voraussichtlich WM

AS Monaco muss monatelang ohne Takumi Minamino auskommen.

Der 30-jährige Offensivspieler zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Neunte der Ligue 1, der bis 10. Oktober von Adi Hütter gecoacht worden war, am Montag bekanntgibt.

Der Ex-Salzburger wird aller Voraussicht nach auch Japans Nationalteam, für das er in 73 Partien 26 Mal getroffen hat, bei der WM im Sommer fehlen.

Japans erstes Spiel ist am 14. Juni gegen die Niederlande.

