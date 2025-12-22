NEWS
Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst voraussichtlich WM
Der große Traum von der FIFA WM 2026 scheint für den ehemaligen Salzburg-Profi geplatzt. Takumi Minamino wird der AS Monaco länger fehlen.
AS Monaco muss monatelang ohne Takumi Minamino auskommen.
Der 30-jährige Offensivspieler zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Neunte der Ligue 1, der bis 10. Oktober von Adi Hütter gecoacht worden war, am Montag bekanntgibt.
Der Ex-Salzburger wird aller Voraussicht nach auch Japans Nationalteam, für das er in 73 Partien 26 Mal getroffen hat, bei der WM im Sommer fehlen.
Japans erstes Spiel ist am 14. Juni gegen die Niederlande.