NEWS

Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger

Rechtsverteidiger Saël Kumbedi bleibt langfristig bei den Wölfen.

Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VfL Wolfsburg hat den bislang ausgeliehenen Saël Kumbedi fest verpflichtet.

Wie der Klub am Montagabend mitteilt, greift die vereinbarte Kaufoption. Der 20-jährige Franzose unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Laut Angaben von Olympique Lyon beträgt die Ablöse sechs Millionen Euro. Hinzu können bis zu zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Außerdem sichert sich Lyon zehn Prozent bei einem möglichen Weiterverkauf.

Marktwert gesteigert

Kumbedi wechselte Ende August auf Leihbasis nach Wolfsburg. Damals erklärte der damalige Sportdirektor Sebastian Schindzielorz: "Wir waren gezielt auf der Suche nach einem jungen, dynamischen Rechtsverteidiger mit Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Saël passt auch mit seiner Mentalität hervorragend ins Team."

Für die Wölfe absolvierte Kumbedi bisher zehn Pflichtspiele, neun davon in der Startelf. Zuletzt stieg sein Marktwert in der Bundesliga von 7,5 auf 9 Millionen Euro. Der Youngster ist aktueller U21-Nationalspieler Frankreichs.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

AC Milan holt wohl deutschen Nationalspieler

AC Milan holt wohl deutschen Nationalspieler

Serie A
1
Unliebsame Rolle! Selbstbewusster Friedl mit Ansage

Unliebsame Rolle! Selbstbewusster Friedl mit Ansage

Deutsche Bundesliga
1
"Herausragend": Bayern geht ungeschlagen in Weihnachtspause

"Herausragend": Bayern geht ungeschlagen in Weihnachtspause

Deutsche Bundesliga
6
Ex-WAC-Goalgetter wird Schnegg-Teamkollege in D.C.

Ex-WAC-Goalgetter wird Schnegg-Teamkollege in D.C.

International
Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Deutsche Bundesliga
2
Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Deutsche Bundesliga
Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Premier League
13
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg Transfermarkt