Der VfL Wolfsburg hat den bislang ausgeliehenen Saël Kumbedi fest verpflichtet.

Wie der Klub am Montagabend mitteilt, greift die vereinbarte Kaufoption. Der 20-jährige Franzose unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Laut Angaben von Olympique Lyon beträgt die Ablöse sechs Millionen Euro. Hinzu können bis zu zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Außerdem sichert sich Lyon zehn Prozent bei einem möglichen Weiterverkauf.

Marktwert gesteigert

Kumbedi wechselte Ende August auf Leihbasis nach Wolfsburg. Damals erklärte der damalige Sportdirektor Sebastian Schindzielorz: "Wir waren gezielt auf der Suche nach einem jungen, dynamischen Rechtsverteidiger mit Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Saël passt auch mit seiner Mentalität hervorragend ins Team."

Für die Wölfe absolvierte Kumbedi bisher zehn Pflichtspiele, neun davon in der Startelf. Zuletzt stieg sein Marktwert in der Bundesliga von 7,5 auf 9 Millionen Euro. Der Youngster ist aktueller U21-Nationalspieler Frankreichs.