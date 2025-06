Nur einen Tag nach dem Gewinn der UEFA Champions League richtet Paris Saint-Germain den Blick bereits auf die Kaderplanung für die nächste Spielzeit.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, möchte der französische Hauptstadtklub das argentinische Talent Franco Mastantuono von River Plate verpflichten. Der 17-Jährige verfügt noch über einen Vertrag bis 2026 und hat laut "transfermarkt.at" einen Marktwert von 15 Millionen Euro.

Mastantuono konnte in der abgelaufenen Saison in 19 Pflichtspielen sieben Tore und vier Vorlagen beisteuern. Mit River Plate nimmt er an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft teil.

Der offensive Mittelfeldspieler steht bei zahlreichen europäischen Topklubs auf dem Wunschzettel – noch ist allerdings nichts entschieden. PSG versucht nun, sich frühzeitig in Stellung zu bringen und der Konkurrenz zuvorzukommen, um das vielversprechende Talent unter Vertrag zu nehmen.

