PSG im Kaufrausch: Milliarden-Minus seit dem Katar-Einstieg

Seit der Übernahme durch Qatar Sports Investments im Jahr 2011 hat sich Paris Saint-Germain zu einer europäischen Spitzenmannschaft entwickelt.

Zwar war man schon einige Male knapp am großen Wurf dran, der Gewinn der UEFA Champions League wollte bislang aber noch nicht gelingen - noch nicht.

Am Samstag bietet sich dafür die nächste Chance. PSG bekommt es im Endspiel mit Inter Mailand zu tun (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Für den Henkelpott wurden in den vergangenen 14 Jahren über zwei Milliarden Euro in Spieler-Transfers investiert. Zuletzt wurde zwar nicht mehr Geld für die ganz großen Namen ausgegeben, gespart hat man dennoch nicht.

Zeit, einen Blick auf die Transferentwicklung der Pariser seit dem Sommer 2011 zu werfen (Die gesamte Transfer-Bilanz findest du am Ende des Artikels):

2011/12

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 11/12 Javier Pastore US Palermo 42 Mio. € 43 (16) Thiago Motta Inter Mailand 11,5 Mio. € 16 (2) Kevin Gameiro FC Lorient 11,50 Mio.€ 45 (15) Blaise Matuidi Saint-Etienne 8 Mio. € 35 (1) Jérémy Menez AS Roma 8 Mio. € 42 (9) Mohamed Sissoko Juventus 8 Mio. € 30 (2) Alex Chelsea 5 Mio. € 16 (2) Salvatore Sirigu US Palermo 3,90 Mio. € 41 (0) Maxwell Barcelona 3,50 Mio. € 15 (1) Milan Bisevac Valenciennes FC 3,20 Mio. € 25 (1) Diego Lugano Fenerbahce 3,00 Mio. € 21 (1) Nicolas Douchez Stade Rennais ablösefrei 10 (0)

Ausgaben: 107,1 Mio. €

Einnahmen: 9,4 Mio. €

Saldo: -97,7 Mio. €



Trotz Investitionen von 107,1 Millionen Euro unter dem neuen Investor blieb Paris Saint-Germain in der Saison 2011/12 hinter den Erwartungen zurück. In der Liga musste sich der Hauptstadtklub mit dem zweiten Platz hinter Montpellier begnügen, auf internationaler Bühne war bereits nach der Gruppenphase der Europa League Schluss.

Auch im nationalen Pokalwettbewerb scheiterte PSG bereits im Viertelfinale. Nach einem vierten Platz im Vorjahr und einem Beinahe-Abstieg im Jahr 2008 kann man die Saison dennoch als ersten Erfolg werten.

Besonders Rekordtransfer Javier Pastore überzeugte auf Anhieb und fügte sich hervorragend ins neue Team ein. In 43 Spielen erzielte der Argentinier 16 Tore und bereitete sechs weitere vor.

Auch der Italiener Salvatore Sirigu etablierte sich schnell als unumstrittener Stammtorhüter der Pariser. Thiago Motta und Blaise Matuidi waren anschließend jahrelang wichtiger Bestandteil der Pariser. Matuidi kam bis zu seinem Wechsel zu Juventus Turin im Jahr 2017 auf 295 Einsätze und Thiago Motta auf 231 Einsätze für die Pariser.

2012/13

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 12/13 Thiago Silva AC Milan 42 Mio. € 34 (3) Lucas Moura Sao Paulo 40 Mio. € 15 (0) Ezequiel Lavezzi Napoli 30 Mio. € 42 (11) Zlatan Ibrahimovic AC Milan 21 Mio. € 46 (35) Marco Verratti Pescara 12 Mio. € 39 (0) Gregory van der Wiel Ajax 6 Mio. € 14 (0) Adrien Rabiot Paris SG U19 keine 9 (0)

Ausgaben: 151 Mio. €

Einnahmen: 4,75 Mio. €

Saldo: -146,25 Mio. €



Im Sommer investierte Paris Saint-Germain erneut massiv in die Verstärkung des Kaders.

Insgesamt gab der Klub 151 Millionen Euro für Neuverpflichtungen aus, während lediglich 4,75 Millionen Euro durch Abgänge eingenommen wurden. Doch die Investitionen zahlten sich aus: Nach namhaften Transfers von Thiago Silva, David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic sicherte sich der Verein den insgesamt dritten Meistertitel - den ersten seit 1994.

In der Champions League sowie im Cup scheiterte PSG jeweils im Viertelfinale. Ibrahimovic erzielte in 46 Pflichtspielen 35 Tore und wurde damit zu einem der Schlüsselspieler für den sportlichen Aufschwung der folgenden Jahre.

Thiago Silva war anschließend jahrelang Kapitän der Pariser und prägte als Führungsspieler eine Ära bei PSG. Marco Verratti blieb dem Hauptstadtklub bis 2023 treu - mit 416 Einsätzen ist der Italiener der Spieler mit den drittmeisten Spielen in der Geschichte des Vereins.

Saison 2013/14

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 13/14 Edinson Cavani Napoli 64,50 Mio. € 43 (25) Marquinhos AS Roma 31,40 Mio. € 32 (5) Yohan Cabaye Newcastle 25 Mio. € 21 (1) Lucas Digne LOSC Lille 15 Mio. € 20 (0) Mike Maignan Paris SG B keine 0 (0) Kingley Coman Paris SG B keine 3 (0)

Ausgaben: 135,9 Mio. €

Einnahmen: 26,5 Mio. €

Saldo: -109,4 Mio. €



Erneut investierte Paris Saint-Germain kräftig in den Kader. Der neue Rekordtransfer - Edinson Cavani - kam von Napoli und bildete gemeinsam mit Ibrahimovic ein brandgefährliches Stürmerduo. Wettbewerbsübergreifend erzielten die beiden zusammen 66 Tore in dieser Saison.

In der Defensive etablierte sich Marquinhos als feste Größe. Später wurde er bekanntlich zum Kapitän und Gesicht der Mannschaft. Heute ist er mit 483 Einsätzen Rekordspieler.

Edinson Cavani ist bis heute mit 200 Toren der zweiterfolgreichste Torschütze – nur Kylian Mbappe traf häufiger. In der Liga konnte PSG in der Saison 2013/14 den Titel erfolgreich verteidigen. In der Champions League scheiterte man erneut knapp im Viertelfinale – diesmal gegen den FC Chelsea.

Saison 2014/15

Neuzugänge von Tranfersumme Spiele (Tore) 14/15 David Luiz Chelsea 49,50 Mio. € 45 (5) Serge Aurier Toulouse Leihe 16 (1)

Ausgaben: 49,5 Mio. €

Einnahmen: 2,2 Mio. €

Saldo: -47,3 Mio €

Nach einer im Vergleich zu den Vorjahren ruhigeren Transferperiode konnte Paris Saint-Germain erneut den französischen Meistertitel gewinnen. Mit dem Gewinn des "Coupe de France" machte der Klub das Double perfekt. In der Champions League war jedoch erneut im Viertelfinale Schluss: PSG unterlag dem späteren Sieger FC Barcelona deutlich mit 1:5.

David Luiz wurde in diesem Sommer zum damals teuersten Innenverteidiger und kam auf 45 Einsätze in dieser Saison. Leihspieler Serge Aurier spielte hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Er absolvierte lediglich 16 Partien und musste in den entscheidenden Spielen meist Gregory van der Wiel den Vortritt lassen.

Saison 2015/16

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 15/16 Angel di Maria Manchester United 63 Mio. € 47 (15) Layvin Kurzawa AS Monaco 25 Mio. € 25 (3) Serge Aurier Toulouse 10 Mio. € 33 (4) Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 9,50 Mio. € 46 (0) Benjamin Stambouli Tottenham Hotspurs 8,60 Mio. € 39 (0) Presnel Kimpembe Paris SG B keine 9 (0)

Ausgaben: 116,1 Mio. €

Einnahmen: 22,9 Mio. €

Saldo: -93,2 Mio. €



Nach erneuten Investitionen im Sommertransferfenster gelang es Paris Saint-Germain, das Double erfolgreich zu verteidigen. Kevin Trapp löste Salvatore Sirigu als Stammtorhüter ab, während das neu formierte Sturm-Trio - bestehend aus Di Maria, Ibrahimovic und Cavani - wettbewerbsübergreifend 90 Tore schoss.

In der Champions League schied PSG erneut im Viertelfinale aus. Dieses Mal hatte man gegen Manchester City das Nachsehen. Nach dieser Saison endete auch die Zusammenarbeit mit Trainer Laurent Blanc. Als Nachfolger wurde Unai Emery verpflichtet, der zuvor drei Mal in Folge die Europa League mit dem FC Sevilla gewinnen konnte.

Saison 2016/17

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 16/17 Julian Draxler VfL Wolfsburg 36 Mio. € 25 (0) Goncalo Guedes Benfica 30 Mio. € 11 (0) Grzegorz Krychowiak Sevilla 27,50 Mio. € 19 (0) Jese Real Madrid 25 Mio. € 14 (2) Giovani Lo Celso Rosario Central 10 Mio. € 5 (0) Thomas Meunier Club Brugge 6 Mio. € 36 (2) Hatem Ben Arfa OGC Nizza ablösefrei 32 (4)

Einnahmen: 134,5 Mio. €

Ausgaben: 59,8 Mio. €

Saldo: -74,7 Mio €



In der Liga musste sich Paris Saint-Germain in diesem Jahr mit dem zweiten Platz begnügen – hinter einer stark aufspielenden AS Monaco, angeführt von einem aufstrebenden Kylian Mbappe.

In der Champions League schied man gegen Barcelona aus, nachdem die "Blaugrana" eine 0:4-Hinspiel-Niederlage furios drehten und daheim im Camp Nou das Spiel mit 6:1 gewannen. Immerhin gelang dem Klub mit dem Gewinn des nationalen Pokals ein versöhnlicher Abschluss der Saison.

Die Neuzugänge blieben größtenteils hinter den Erwartungen zurück. Rechtsverteidiger Thomas Meunier verzeichnete noch die meisten Einsätze unter den Neuen. In der Offensive war an etablierten Kräften wie Ibrahimovic, Cavani und Co. jedoch kaum ein Vorbeikommen.

Saison 2017/18

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 17/18 Neymar Barcelona 222 Mio. € 30 (28) Yuri Berchiche Real Sociedad 16 Mio. € 32 (2) Dani Alves Juventus ablösefrei 41 (5) Lassana Diarra Al-Jazira ablösefrei 15 (0) Kylian Mbappe AS Monaco Leihe 44 (21)

Ausgaben: 238 Mio. €

Einnahmen: 98,4 Mio. €

Saldo: -139,6 Mio. €



Nach dem wohl spektakulärsten Transfersommer der Vereinsgeschichte – mit den Verpflichtungen von Neymar und Mbappe – gewann Paris Saint-Germain unter Trainer Unai Emery erneut die französische Meisterschaft.

In der Champions League blieb der große Durchbruch jedoch weiterhin aus: PSG scheiterte im Achtelfinale am späteren Titelträger Real Madrid.

Neymar erzielte wettbewerbsübergreifend 28 Tore in 30 Spielen, bevor er sich beim Sieg gegen Olympique Marseille einen Haarriss im Mittelfußknochen zuzog und für den Rest der Saison ausfiel. Mbappe kam auf 21 Tore in 44 Spielen und zeigte trotz seines jungen Alters bereits konstant starke Leistungen.

Aufgrund der Financial-Fair-Play-Regelung wurde Mbappe zunächst nur mit Kaufoption ausgeliehen. Nach der Saison wurde er fest verpflichtet.

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 18/19 Kylian Mbappe AS Monaco 180 Mio. € 43 (39) Leandro Paredes St.Petersburg 40 Mio. € 22 (0) Thilo Kehrer Schalke 37 Mio. € 40 (1) Juan Bernat Bayern 5 Mio. € 41 (4) Eric Maxim Chopo-Mouting Stoke City ablösefrei 31 (3) Gianluigi Buffon Juventus ablösefrei 25 (0)

Ausgaben: 262 Mio. €

Einnahmen: 114,75 Mio. €

Saldo: -147,25 Mio. €



Im Sommer 2018 holte man Mbappe fix nach Paris. Er konnte an seine Leistungen anschließen und erzielte 39 Tore in 43 Pflichtspielen. Torhüter-Legende Gianluigi Buffon wechselte nach 17 Jahren im Trikot von Juventus in den Parc des Princes. In Paris war er jedoch nicht unumstrittener Stammspieler und teilte sich das Einser-Leiberl im Tor mit Alphonse Areola.

Zur Saison 2018/19 verpflichtete man Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer. Er holte mit dem Verein die insgesamt achte Meisterschaft. Im Finale des Cups verlor man jedoch gegen Stade Rennes im Elfmeterschießen. In der Champions League schied man gegen Manchester United im Achtelfinale aus.

Saison 2019/20

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 19/20 Abdou Diallo Dortmund 32 Mio. € 23 (0) Idrissa Gueye Everton 30 Mio. € 34 (1) Pablo Sarabia Sevilla 18 Mio. € 40 (14) Keylor Navas Real Madrid 15 Mio. € 35 (0) Ander Herrera Manchester United ablösefrei 22 (1) Mauro Icardi Inter Mailand Leihe 34 (20) Mitchel Bakker Ajax U21 ablösefrei 5 (0) Marcin Bulka Chelsea U21 ablösefrei 1 (0) Sergio Rico Sevilla Leihe 10 (0)

Ausgaben: 95 Mio. €

Einnahmen: 112,4 Mio. €

Saldo: +17,4 Mio. €



Zur Saison 2019/20 verstärkte sich Paris Saint-Germain vor allem auf der Torhüter-Position und verpflichtete gleich drei neue Keeper. Die neue Nummer eins wurde Keylor Navas, der von Real Madrid kam. Darüber hinaus nahm der Klub nur punktuelle Verstärkungen vor.

In der zweiten Saison unter Trainer Tuchel feierte PSG erneut das nationale Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. In der Champions League kam Paris erstmals über das Viertelfinale hinaus und unterlag erst im Finale Bayern München knapp mit 0:1.

Saison 2020/21

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 20/21 Mauro Icardi Inter Mailand 50 Mio. € 28 (13) Sergio Rico Sevilla 6 Mio. € 13 (0) Danilo Pereira Porto Leihe 42 (2) Rafinha Barcelona 1,50 Mio. € 34 (0) Alessandro Florenzi AS Roma Leihe 36 (2) Alexandre Letellier FC Orleans ablösefrei 0 (0) Moise Kean Everton Leihe 41 (17)

Ausgaben: 62 Mio

Einnahmen: 0,4 Mio

Saldo -61,6 Mio.



Die Saison 2020/21 verlief für Paris Saint-Germain schwieriger als erwartet. Cheftrainer Thomas Tuchel wurde im Dezember entlassen und durch Mauricio Pochettino ersetzt.

In der Ligue 1 musste sich die Mannschaft mit dem zweiten Platz hinter LOSC Lille zufriedengeben. In der Champions League konnte man zwar Barcelona und Bayern ausschalten, kam aber dennoch nicht über das Halbfinale hinaus. Dort unterlag man Manchester City.

Saison 2021/22

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 21/22 Achraf Hakimi Inter Mailand 68 Mio. € 41 (4) Danilo Pereira Porto 16 Mio. € 37 (5) Nuno Mendes Sporting Lissabon Leihe 37 (0) Lionel Messi Barcelona ablösefrei 34 (11) Gianluigi Donnarumma AC Milan ablösefrei 24 (0) Georginio Wijnaldum Liverpool ablösefrei 38 (3) Sergio Ramos Real Madrid ablösefrei 13 (2)

Ausgaben: 91 Mio. €

Einnahmen: 11 Mio. €

Saldo: -80 Mio €



Als Lionel Messi seinen Herzensklub Barcelona verließ und sich Paris Saint-Germain anschloss, waren die Erwartungen enorm. Der neu formierte Traum-Sturm - bestehend aus Mbappe, Messi und Neymar - ließ die Pariser träumen.

In der Champions League platzte der Traum jedoch früh: PSG schied bereits im Achtelfinale gegen Real Madrid aus. In der Meisterschaft konnte man den Titel aber wieder in die Hauptstadt zurückholen.

Im Tor teilten sich Gianluigi Donnarumma und Keylor Navas die Einsatzzeiten – meist wechselten sie alle zwei Spiele.

Messi konnte in seiner ersten Saison nicht an seine außerirdischen Statistiken aus Barcelona anknüpfen und kam "nur" auf 26 Scorer in 34 Spielen. Die Neuzugänge Wijnaldum und Ramos schlugen nicht wie erhofft ein. Mendes und Hakimi waren mehr ein Versprechen für die Zukunft als eine sofortige Verstärkung.

Saison 22/23

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 22/23 Vitinha Porto 41,50 Mio. € 48 (2) Nuno Mendes Sporting Lissabon 38 Mio. € 32 (2) Fabian Ruiz Napoli 22,50 Mio. € 37 (3) Carlos Soler Valencia 18 Mio. € 35 (6) Renato Sanches LOSC Lille 15 Mio. € 27 (2) Hugo Ekitike Stade Reims Leihe 32 (4)

Ausgaben: 147 Mio. €

Einnahmen: 61,8 Mio.

Saldo: -85,2 Mio. €



Nachdem man sich am Ende der vorherigen Saison von Mauricio Pochettino getrennt hatte, nahm der Hauptstadtklub Christophe Galtier als neuen Trainer unter Vertrag.

In der Liga sicherte sich PSG erneut den Meistertitel, scheiterte jedoch erneut im Achtelfinale der Champions League, dieses Mal am FC Bayern München.

Neuverpflichtungen wie Vitinha, Nuno Mendes und Fabian Ruiz sind bis heute wichtige Stützen bei den Parisern. Renato Sanches und Hugo Ekitike, der ein Jahr später fest verpflichtet wurde, konnten jedoch nicht die Erwartungen erfüllen und verließen den Verein wenig später wieder.

Saison 2023/24

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 23/24 Randal Kolo-Muani Eintracht Frankfurt 95 Mio. € 40 (9) Goncalo Ramos Benfica 65 Mio. € 40 (14) Manuel Ugarte Sporting Lissabon 60 Mio. € 37 (0) Ousmane Dembele Barcelona 50 Mio. € 42 (6) Lucas Hernandez Bayern 45 Mio. € 41 (2) Bradley Barcola Lyon 45 Mio. € 39 (5) Hugo Ekitike Stade Reims 28,50 Mio. € 1 (0) Kang-in Lee RCD Mallorca 22 Mio. € 36 (5) Lucas Beraldo Sao Paulo 20 Mio. € 24 (2) Gabriel Moscardo Corinthians 20 Mio. € Leihe Xavi Simons PSV Eindhoven 4 Mio. € Leihe Milan Skiniar Inter Mailand ablösefrei 32 (1) Marco Asensio Real Madrid ablösefrei 31 (5) Arnau Tenas Barcelona ablösefrei 6 (0)

Ausgaben: 454,5 Mio. €

Einnahmen: 210,65 Mio. €

Saldo: -243,85 Mio. €



Im Sommer 2023 investierte Paris 454,5 Millionen Euro in neue Spieler. Auch für die sonst so spendablen Pariser stellten diese Ausgaben eine neue Größenordnung dar. Noch nie gaben sie so viel Geld in einem Jahr aus. Es war ein Komplettumbau, nachdem Neymar und Messi den Verein verließen.

Mit Luis Enrique übernahm ein neuer Cheftrainer das Ruder, der einen attraktiven, spielstarken Fußball spielen ließ. In der Champions League scheiterte PSG dennoch im Halbfinale knapp an Dortmund. Man musste sich wieder mit dem Meistertitel und Cuptitel begnügen.

Besonders die Neuzugänge Ousmane Dembele und Bradley Barcola wurden zu tragenden Figuren der Pariser in der Offensive.

Saison 2024/25

Neuzugänge von Transfersumme Spiele (Tore) 24/25 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 70 Mio. € 23 (4) Joao Neves Benfica 59,92 Mio. € 49 (5) Desire Doue Stade Rennais 50 Mio. € 51 (13) Willian Pacho Eintracht Frankfurt 40 Mio. € 49 (0) Matvey Safonov Krasnodar 20 Mio. € 16 (0)

Ausgaben: 239,92 Mio. €

Einnahmen: 130,1 Mio. €

Saldo: -109,82 Mio. €



Auch in dieser Saison wurde der Kader punktuell verstärkt, um endlich auch auf europäischer Bühne einen Titel abzustauben: So stieß im Winter 2025 der Georgier Khvicha Kvaratskhelia zum Team, während im Sommer zuvor Joao Neves und das vielversprechende französische Talent Desire Doue verpflichtet wurden.

Willian Pacho ist in der Innenverteidigung neben Kapitän Marquinhos meist gesetzt. Zudem erhielt Coach Luis Enrique Zeit, um intensiv mit seinem bestehenden Kader zu arbeiten. Die Liga konnte PSG abermals klar gewinnen.

Nun soll dieses Jahr auch endlich der große Wurf in der Champions League gelingen. Am 31. Mai steht Paris Saint-Germain in München im Finale gegen Inter (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Es könnte das Ende einer langen Durststrecke sein.

Transfer-Ausgaben von 2011 bis 2025

Saison Transferausgaben 2011/12 107,1 Mio € 2012/13 151 Mio. € 2013/14 135,9 Mio € 2014/15 49,5 Mio. € 2015/16 116,1 Mio € 2016/17 134,5 Mio. € 2017/18 238 Mio. € 2018/19 262 Mio. € 2019/20 95 Mio. € 2020/21 62 Mio. € 2021/22 91 Mio. € 2022/23 147 Mio. € 2023/24 454,5 Mio. € 2024/25 239,92 Mio. € Gesamt: 2,28 Mrd. €

Transferausgaben Transfereinnahmen Transferminus 2,28 Mrd. € 865,05 Mio. € 1,42 Mrd. €

Die Rekord-Einkäufe von Paris Saint-Germain