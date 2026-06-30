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Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt

Die Hessen kommen dem Wechselwunsch des Rechtsverteidigers nach. Der Däne kehrt in seine Heimat zurück.

Fix! Ex-Salzburger Kristensen verlässt Eintracht Frankfurt Foto: © IMAGO / Kessler-Sportfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Rasmus Kristensen verlässt - wie erwartet - den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Wie die "Adler" am Dienstag vermelden, kehrt der 28-jährige Däne in seine Heimat zurück.

Dort schließt er sich dem FC Midtjylland an, der Kristensen zum neuen Rekordtransfer macht.

Die Eintracht erhält Medienberichten zufolge rund sechs Millionen Euro von Midtjylland – exakt die Summe, die Frankfurt im Sommer 2024 an Leeds United überwiesen hatte.

"Lassen ihn nur ungern ziehen"

"Rasmus ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Er ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern auch ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Angehörigen sehr wichtig ist", so Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche.

"Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt, nachdem wir uns mit dem FC Midtjylland geeinigt haben. Wir danken Rasmus für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", so der 45-Jährige weiter.

71 Pflichtspiele für Frankfurt

In seiner Zeit bei den Hessen war Kristensen zumeist Stammspieler und kam in 71 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm neun Tore und vier Vorlagen.

Nun geht es für den ehemaligen Salzburger zurück zu seinem Ausbildungsklub, den er 2018 verließ, um sich Ajax Amsterdam anzuschließen. Ein Jahr später folgte der Wechsel in die Mozartstadt.

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