Yan Diomande möchte RB Leipzig im Sommer verlassen.

Der 19-jährige Angreifer wird mit einem Wechsel zum zweifachen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht, soll sich mit den Franzosen bereits einig sein (Mehr Infos>>>). Lediglich sein derzeitiger Arbeitgeber soll einem Abgang derzeit noch den Riegel vorschieben.

Dass er sich eine Zukunft in Leipzig aber nicht vorstellen kann, machte Diomande nun vor dem WM-Sechzehntelfinale der Elfenbeinküste gegen Norwegen deutlich.

"Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Verein verlassen werden. Um den Rest kümmert sich mein Berater", wird der Ivorer vom "kicker" zitiert.

"Er wird Leipzig-Spieler bleiben"

Leipzig möchte Diomande allerdings nicht abgeben und den 19-Jährigen halten. In der vergangenen Saison kam der Flügelspieler in 36 Pflichtspielen auf 13 Tore und zehn Assists.

"Wir wissen, was wir an ihm haben. Klar, wenn Yan so weitermacht, wird der Zeitpunkt kommen, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen – aber nicht dieses Jahr. Er wird Leipzig-Spieler bleiben", schob RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer kürzlich in einem Interview mit der "Bild" einem Wechsel noch einen Riegel vor.

Vertrag bis 2030

Am Cottaweg besitzt Diomande noch einen Vertrag bis 2030 – ohne Ausstiegsklausel. Entsprechend sitzt RB Leipzig bei möglichen Verhandlungen am längeren Hebel.

Der Ivorer wechselte im Sommer 2025 vom spanischen Zweitligisten CD Leganes nach Leipzig, wo er direkt in seiner ersten Bundesliga-Saison voll einschlug. Ob er aber auch in Sachsen bleibt, wenn PSG ernst macht, wird sich zeigen.

Im Raum steht eine Ablösesumme von deutlich mehr als 100 Millionen Euro. Damit würde Diomande zum Rekordabgang der Roten Bullen aufsteigen.