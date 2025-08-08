Torhüter-Routinier Lukas Hradecky wechselt von Bayer Leverkusen zu AS Monaco.

Der finnische Nationalgoalie erhielt beim Klub von Trainer Adi Hütter am Freitag einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Die Ablöse für den 35-Jährigen soll laut Medienberichten rund drei Millionen Euro betragen. Hradecky war bei Leverkusen sieben Jahre Stammtorhüter und zuletzt Kapitän. Die Meistermannschaft von 2024 zerfällt zusehends.

Leverkusen verliert viele Leistungsträger

Vor Hradecky hatten nach dem Abgang von Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und Granit Xhaka (Sunderland) bereits mehrere Leistungsträger den Werksklub verlassen.

Als neuen Torhüter soll Leverkusen, die bereits Mark Flekken verpflichteten, laut übereinstimmenden Medienberichten den in der Vorsaison an Red Bull Salzburg verliehenen Janis Blaswich vom Ligarivalen RB Leipzig im Visier haben (Alle Infos >>>). In Monaco verdrängt Hradecky u.a. den Ex-Salzburger Philipp Köhn.

Diese Fußballer gibt es seit Juli 2025 zum Nulltarif