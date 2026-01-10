Pokal-Blamage! Crystal Palace scheidet gegen Sechstligisten aus

In der Saison 2024/25 gewann Crystal Palace mit dem FA-Cup sensationell den wichtigsten Pokalwettbewerb in England, in dieser Spielzeit endet das Kapitel für die "Eagles" allerdings früh.

Gegen Sechstligist FC Macclesfield aus der National League North unterliegt das Team von Oliver Glasner nach einer desolaten Leistung mit 1:2, scheidet damit frühzeitig aus dem FA-Cup aus.

Führung vor dem Pausenpfiff

Bereits in der ersten Halbzeit bietet der Außenseiter aus der Kleinstadt im Süden von Manchester dem Favoriten ordentlich Paroli, kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnen sich die "Silkmen" durch einen Treffer von Paul Dawson nach einer Standardsituation sogar mit der Führung (43.).

Auch in der zweiten Halbzeit ist Macclesfield zwar nicht das spielbestimmende Team, begegnet Crystal Palace aber auf Augenhöhe und erspielt sich immer wieder Tormöglichkeiten.

Isaac Buckley belohnt den couragierten Auftritt seines Teams schließlich mit dem 2:0 (61.). Dabei nutzt der 27-Jährige ein Tohuwabohu in der gegnerischen Abwehr, setzt den Ball vorbei an Palace-Keeper Benitez ins Tor.

Die Lage wird ernster

Die "Eagles", die zwar ersatzgeschwächt sind und ein starkes Programm in den Füßen haben, zeigen hingegen eine enttäuschende Leistung. Vor rund 5.300 Zusehern gibt der Premier-League-Klub nur vier Torschüsse ab, kommt gegen den Sechstligisten auf einen xG-Wert von 0,60 und kann die hohen Ballbesitzwerte lange nicht in Tore ummünzen.

Erst kurz vor dem Spielende gelingt Yeremy Pino der Anschlusstreffer zum 1:2 (90.).

Durch die überraschende Niederlage spitzt sich die Krise bei den Londonern weiter zu. Inzwischen wartet man seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg. Nun entspannt sich das seit einigen Wochen straffe Programm zumindest etwas.

In sieben Tagen geht es in der Premier League bei Aufsteiger AFC Sunderland weiter, eine Woche später empfängt man den FC Chelsea zum London-Derby.