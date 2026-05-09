Zwei Mal Aluminimum! Liverpool lässt Punkte gegen Chelsea liegen

Der FC Liverpool muss sich am 36. Spieltag der Premier League im Heimspiel gegen den FC Chelsea mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Dabei erwischen die "Reds" an der Anfield Road den besseren Start und gehen früh in Führung. Ryan Gravenberch trifft bereits in der sechsten Minute sehenswert zur Liverpool-Führung:

Nach einem Freistoß von Dominik Szoboszlai landet der zweite Ball beim 17-jährigen Rio Ngumoha, der Gravenberch an der Strafraumkante bedient. Der Niederländer schlenzt den Ball herrlich ins rechte Kreuzeck – keine Chance für Chelsea-Ersatzkeeper Filip Jörgensen.

Chelsea meldet sich zurück

Liverpool bleibt zunächst gefährlich. Kurz nach dem Führungstor vergibt Virgil van Dijk nach einer Szoboszlai-Hereingabe aus kurzer Distanz das mögliche 2:0 (11.).

Danach kommen allerdings die Gäste besser ins Spiel. Vor allem Moises Caicedo sorgt mit mehreren starken Pässen hinter die Liverpooler Abwehrkette immer wieder für Gefahr.

Zunächst scheitert Marc Cucurella aus spitzem Winkel an Giorgi Mamardashvili (28.), wenig später verspringt dem Spanier der Ball freistehend im Strafraum entscheidend (31.).

In der 35. Minute fällt dann der verdiente Ausgleich: Enzo Fernandez bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf Richtung Tor. Wesley Fofana irritiert Mamardashvili entscheidend, ohne den Ball noch zu berühren, der Ball schlägt im langen Eck ein – 1:1.

Liverpool wackelt nun gewaltig. Kurz vor der Pause verhindert Mamardashvili mit einer starken Parade gegen Fernandez sogar den Rückstand (39.).

VAR nimmt Chelsea die Führung

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich Liverpool wieder deutlich aktiver. Alexis Mac Allister köpft nach einem Szoboszlai-Freistoß knapp drüber (48.).

Dann jubelt plötzlich Chelsea: Wieder schickt Caicedo Cucurella perfekt auf die Reise. Der Spanier legt quer auf Joao Pedro, dessen Abschluss Mamardashvili zwar noch pariert, Cole Palmer staubt aber ab (49.).

Doch der VAR greift ein – Cucurella stand beim Zuspiel hauchdünn im Abseits.

Auch Liverpool wird wenig später ein Treffer aberkannt. Cody Gakpo steht bei einer Szoboszlai-Flanke knapp im Abseits, ehe Curtis Jones vermeintlich zum 2:1 einschiebt (58.).

Szoboszlai und van Dijk scheitern am Aluminium

In der Schlussphase entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Szoboszlai prüft zunächst Jörgensen aus der Distanz (59.) und trifft wenig später mit einem wuchtigen Aufsetzer sogar die Stange (71.).

Auf der Gegenseite lässt Joao Pedro mit einer starken Einzelaktion mehrere Liverpool-Verteidiger stehen, schießt aber knapp drüber (76.).

Auch van Dijk kommt noch einmal gefährlich zum Kopfball, sein Versuch streift allerdings nur die Oberkante der Latte (79.).

So bleibt es letztlich beim 1:1-Remis, das beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Liverpool behauptet zwar Rang vier und bleibt auf Champions-League-Kurs, verpasst aber die vorzeitige Absicherung und kämpft kommende Woche im direkten Duell mit Aston Villa um Platz vier.

Chelsea hingegen steckt nach nun sieben sieglosen Ligaspielen weiterhin tief in der Krise und braucht im Kampf um die Europacup-Plätze wohl dringend Siege gegen Tottenham und Sunderland. Zudem wartet kommende Woche noch das FA-Cup-Finale gegen Manchester City.