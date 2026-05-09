Remis gegen Bochum: Auch Hannover patzt im Aufstiegskampf

Auch Hannover 96 muss im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Bundesliga einen Rückschlag einstecken.

Nachdem Aufstiegsanwärter SC Paderborn am Freitag nur Unentschieden gegen Karlsruhe spielte, kommt auch Hannover am 33. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga nicht über ein 1:1 gegen den VfL Bochum hinaus.

Dabei bringt Maik Nawrocki das Team von Christian Titz zunächst in der 50. Minute in Führung, doch kurz darauf erzielt Farid Alfa Ruprecht den Ausgleich für die Bochumer (55.).

Dadurch bleibt Hannover mit 59 Punkten, ebenso viele wie Paderborn (4.), weiter auf Platz drei. Somit könnte die SV Elversberg bei einem Sieg am Sonntag den Aufstieg so gut wie fixieren.

Wichtige Siege für Magdeburg und Braunschweig

Im Abstiegskampf kann Hannovers Erzrivale Eintracht Braunschweig hingegen einen wichtigen Sieg feiern.

Die Niedersachsen, die von ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka betreut werden, gewinnen dank der Treffer von Florian Flick (20.) und Farid Alidou (50.) mit 2:1 gegen Abstiegskonkurrent Dynamo Dresden.

Auch der 1. FC Magdeburg feiert mit einem 3:1 gegen Holstein Kiel mit Stefan Schwab (ab der 5. Minuten) einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Dadurch können sich sowohl Magdeburg als auch Braunschweig vorerst einen kleinen Polster auf die Abstiegsplätze verschaffen.