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Nach Chat-Eklat: Spanien-Talent fliegt aus Bournemouth-Kader

Alex Jimenez steht nach kursierenden Social-Media-Screenshots im Fokus. Bournemouth reagiert und nimmt den U21-Teamspieler vorerst aus dem Aufgebot.

Nach Chat-Eklat: Spanien-Talent fliegt aus Bournemouth-Kader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der AFC Bournemouth hat Rechtsverteidiger Alex Jimenez vorerst aus dem Kader gestrichen.

Wie der Premier-League-Klub offiziell bestätigte, wird der spanische U21-Nationalspieler beim kommenden Ligaspiel gegen den FC Fulham nicht im Aufgebot stehen. Hintergrund sind Screenshots von Social-Media-Chats, die aktuell im Internet kursieren.

Auf diesen soll der 21-Jährige mit minderjährigen Mädchen flirten. Laut den veröffentlichten Bildern soll Jimenez über das Alter der betroffenen Personen informiert gewesen sein. Eine Bestätigung der Echtheit der Screenshots gibt es bislang allerdings nicht.

Bournemouth leitete dennoch Untersuchungen ein. In einem kurzen Statement erklärte der Klub: "AFC Bournemouth ist sich der in den sozialen Medien kursierenden Beiträge über Alex Jimenez bewusst. Der Verein versteht die Schwere der Angelegenheit und geht der Sache derzeit nach."

Eigentlich unumstrittener Stammspieler

Für Bournemouth kommt die Situation zur Unzeit. Die "Cherries" kämpfen drei Spieltage vor Saisonende noch um die Europacup-Qualifikation und liegen aktuell auf Rang sechs der Premier League.

Jimenez zählt unter Trainer Andoni Iraola eigentlich zum Stammpersonal. Der aus der Jugend von Real Madrid stammende Spanier absolvierte in seiner ersten Saison in England bislang 31 Premier-League-Spiele und steuerte ein Tor bei.

Der Marktwert des Rechtsverteidigers wird aktuell auf 22 Millionen Euro geschätzt. Ob Jimenez in dieser Saison noch einmal für Bournemouth auflaufen wird, ist derzeit offen.

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