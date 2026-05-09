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ÖFB-Dauerbrenner bei Leipzig erstmals seit August auf der Bank

Der Mittelfeldspieler stand in dieser Saison, wenn gesund, fast immer in der Startformation. Gegen St. Pauli lässt Ole Werner ihn draußen.

ÖFB-Dauerbrenner bei Leipzig erstmals seit August auf der Bank Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Überraschung in Leipzig!

Zum zweiten Mal in dieser Saison verzichtet Cheftrainer Ole Werner auf Nicolas Seiwald in der Startformation von RB Leipzig. Der ÖFB-Kicker sitzt beim letzten Heimspiel der Saison gegen St. Pauli (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nur auf der Bank.

Für ihn rückt Landsmann Xaver Schlager in seinem letzten Heimspiel für die "Roten Bullen" auf die Sechs. Davor agieren Christoph Baumgartner und Assan Ouedraogo auf der Doppel-Acht.

Fast makellose Bilanz

Seiwald saß in dieser Saison nur am zweiten Spieltag gegen Heidenheim auf der Bank, ansonsten durfte er immer starten. Einzig das Heimspiel vor zwei Wochen gegen Union Berlin verpasste er krankheitsbedingt komplett.

Ähnlich wie im Nationalteam ist der 25-Jährige aus dem Mittelfeld des deutschen Bundesligisten eigentlich kaum wegzudenken. Umso überraschender kommt der Bankplatz gegen St. Pauli, immerhin geht es für RB auch noch um die Qualifikation für die Champions League.

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

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