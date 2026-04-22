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Chelsea trennt sich schon wieder von Cheftrainer

Der 41-Jährige kam erst im Jänner und unterschrieb bis 2032. Jetzt ist er schon wieder Geschichte.

Chelsea trennt sich schon wieder von Cheftrainer Foto: © GETTY
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Fünf Niederlagen in Folge waren dann doch zu viel!

Der FC Chelsea trennt sich nach wenigen Monaten von Liam Rosenior, wie die "Blues" am Mittwochabend verkünden.

Der 41-Jährige kam erst im Jänner 2026 vom Partnerklub Straßburg und unterschrieb einen Langzeitvertrag bis Sommer 2032. In 23 Spielen kam er jedoch nur auf einen Punkteschnitt von 1,52.

Zuletzt setzte es fünf Liga-Niederlagen in Folge, weswegen auch die Qualifikation für die Champions League in Gefahr ist. Aktuell sind die Blues nur Siebter. Interimsweise übernimmt U21-Coach Calum McFarlane an der Stamford Bridge.

Fast 30 Millionen Abfindung?

Wie verschiedene englische Medien schon vor der Trennung berichteten, soll Rosenior eine satte Abfindung von knapp 28 Millionen Euro erhalten.

Der Vertrag des Engländers wäre immerhin noch über sechs Jahre, mit einem jährlichen Gehalt von 4,6 Millionen Euro, gelaufen.

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