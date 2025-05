Colwill machts! Chelsea ist zurück in der Champions League

Der letzte Spieltag der Premier League ist geschlagen! An diesem ging es zwischen fünf Teams noch um drei CL-Plätze.

Diese sichern sich Manchester City, der FC Chelsea und Newcastle United. Die "Blues" siegen knapp mit 1:0 beim direkten Konkurrenten Nottingham Forest.

In Hälfte eins nehmen sich die Teams nicht viel, Wood und Pedro Neto haben für ihre Teams die einzig halbwegs gefährlichen Chancen.

Kurz nach der Pause geht Chelsea in Führung, Colwill trifft infolge einer unzureichend geklärten Ecke (50.). Nottinghams Bemühungen um den Ausgleich bleiben daraufhin ausbaufähig, wodurch Chelsea auf Rang vier springt und so erstmals seit der Saison 2022/23 wieder in der Königsklasse spielen wird.

Die "Tricky Trees" dagegen verbleiben auf Rang sieben und starten kommende Saison in der Conference-League-Quali. Zur Tabelle der Premier League>>>

Villa und United liefern kurioses Spiel

Direkt vor Nottingham landet Aston Villa, das in einem verrückten Spiel mit 0:2 gegen Manchester United verliert.

United spielt von Beginn weg dominant, vergibt Chance um Chance. Die beste hat Dalot noch toller Vorarbeit von Maguire, doch der Portugiese scheitert an der Stange (28.).

Aston Villa ist vor dem gegnerischen Tor dagegen inexistent. Dann erweist Villa-Keeper Martinez seinem Team auch noch einen Bärendienst. Der Argentinier räumt bei einem Ausflug Höjlund ab und sieht daher folgerichtig Rot (45.+1).

Nach der Pause erdrückt United die Gäste richtiggehend. Doch wieder bleiben beste Chancen ungenutzt. Dann kommt es beinahe noch dicker: Nach einer Maguire-Rückgabe per Kopf will United-Keeper Bayindir den Ball aufnehmen, doch Rogers ist gleichzeitig am Ball, spitzelt diesen weg und schießt ins verwaiste Tor - doch die Aktion wird etwas überraschend als Foul gewertet, es bleibt beim 0:0 (73.).

Quasi im Gegenzug schlägt Fernandes einen punktgenauen langen Ball auf Amad, der aus kurzer Distanz zur Führung für die "Red Devils" trifft (76.). Zehn Minuten später trifft Maatsen Amad knapp innerhalb des Sechzehners am Knöchel, den fälligen Strafstoß verwertet Eriksen zum Endstand (87.).

Damit bleibt Villa Sechster und ergattert so immerhin einen Platz in der Ligaphase der Europa League. United beendet die Saison als enttäuschender 15.

Haaland trifft bei souveränem City-Erfolg

Souveräner macht es Manchester City. Die Guardiola-Elf siegt mit 2:0 beim FC Fulham und holt sich damit Rang drei.

Das 1:0 ist ein Gustostückerl: Nach einem hohen Querpass von Nunez segelt der Ball abgefälscht zu Gündogan, der traumhaft per Fallrückzieher zur Führung trifft (21.).

City kann den Rückenwind aus der Führung mitnehmen und bleibt gefährlich. Allmählich kommt aber auch Fulham ins Spiel und hat durch Cairney die Chance, der mit einem Schuss das Tor nur knapp verfehlt (36.).

Das 2:0 fällt vom Punkt. Lukic legt Gündogan, Haaland verwertet den Elfer souverän (72.).

Newcastle trotz Niederlage in der Königsklasse

Newcastle United kann sich dank der Ergebnisse der Konkurrenz trotz einer 0:1-Niederlage gegen Everton über einen CL-Startplatz freuen. Alcaraz macht in Hälfte zwei das Goldtor (65.).

Die Bemühungen der "Magpies" bleiben halbherzig. Wohl auch, weil der Spielstand bei United gegen Aston Villa bereits bekannt war. Die beste Chance auf den Ausgleich hat Trippier per Freistoß (83.).

Damit liegt Newcastle United in der Endtabelle auf Rang fünf und bleibt dank der besseren Tordifferenz, die in England vor dem direkten Duell entscheidet, vor Aston Villa (beide 66 Punkte).