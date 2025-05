Brasilianer kurz vor Unterschrift bei ManUnited

Manchester United möchte nach einer enttäuschenden Saison und einem 16. Platz in der Liga in der nächsten Saison wieder vorne angreifen.

Dafür soll ein absoluter Wunschspieler von Trainer Amorim kommen: Matheus Cunha von den Wolverhampton Wanderers steht demnach kurz vor einer Unterschrift im "Old Trafford".

Nach Informationen von Fabrizio Romano wollen die "Red Devils" die Ausstiegsklausel in Höhe von 62.5 Millionen Pfund (rund 72,25 Millionen Euro) zahlen. Der Brasilianer steht ganz oben auf der Wunschliste von Ruben Amorim und soll in der bevorzugten 3-4-2-1 Formation eine wichtige Rolle einnehmen.

Der 25-jährige Brasilianer soll bereits dem Projekt von Manchester United zugesagt haben. In dieser Saison kann in dieser Saison in 31 Premier-League-Spielen 15 Tore und sechs Assists für die "Wolves" beisteuern.

