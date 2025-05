Pep Guardiola droht Manchester City mit der Kündigung

Dicke Luft bei Pep Guardiola und Manchester City!

Der Star-Trainer beklagte sich nach der Partie gegen den AFC Bournemouth über die Kaderplanung seines Klubs. Der Spanier machte gegenüber Medienvertretern seinem Ärger Luft und drohte sogar mit einem Abgang.

"Ich habe dem Verein gesagt, dass ich keinen so großen Kader will. Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf die Tribüne setzen. Das will ich nicht. Dann kündige ich. Sie müssen den Kader verkleinern, dann bleibe ich."

Im Winter für über 200 Millionen nachgelegt

Während die Citizens in der Hinrunde noch mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hatten, gab der Scheichklub im Winter-Transferfenster knapp 218 Millionen Euro aus und verpflichtete einige neue Spieler. Mit auch ein Grund, warum Guardiola gegen die "Cherries" zum wiederholten Male mehrere Spieler nicht in den Kader aufnehmen konnte.

Bereits in der Vergangenheit hat der ehemalige Bayern- und Barca-Coach betont, dass er die Arbeit mit kleineren Kadern bevorzuge. Im Sommer muss der 28-köpfige Kader damit wieder ausgedünnt werden.

Diese Fußball-Stars sind ab Saisonende ohne Vertrag