90.+5! Chelsea schlägt Liverpool im Topspiel spät

Am siebten Spieltag der englischen Premier League kommt es zum Spitzenduell zwischen dem Chelsea FC und dem Liverpool FC.

An der Stamford Bridge bringt Moises Caicedo die Hausherren früh in Führung (14.), ehe Cody Gakpo für die Gäste ausgleicht (63.), doch ein Treffer von Estevao in der Nachspielzeit sichert Chelsea den dramatischen 2:1-Heimsieg.

Durch diesen Erfolg klettern die Londoner auf den sechsten Tabellenplatz, während Liverpool die Tabellenführung an Arsenal abgeben muss und auf Rang zwei zurückfällt.

Traumstart für die "Blues"

Die Elf von Trainer Enzo Maresca diktiert von Beginn an das Geschehen und belohnt sich für den frühen Druck bereits in der vierzehnten Minute, als Moises Caicedo nach Vorarbeit von Malo Gusto zur verdienten 1:0-Führung trifft.

Liverpool findet in der ersten Hälfte kaum ins Spiel, ein Kopfball von Alexander Isak kurz vor der Pause (44.) bleibt die nennenswerteste Offensivaktion.

Chelsea agiert gefährlicher, ein möglicher Elfmeter für die Gastgeber wird nach Überprüfung durch den Videoassistenten jedoch nicht gegeben (40.), weshalb es mit der knappen Führung in die Kabinen geht.

Liverpool kommt besser aus der Pause - der Joker sticht am Ende

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich die Truppe von Arne Slot deutlich verbessert und drängt auf den Ausgleich. Zunächst prüft Ryan Gravenberch Chelseas Torhüter (51.), ehe der Druck der Gäste in der 63. Minute belohnt wird: Cody Gakpo verwertet ein Zuspiel von Alexander Isak zum 1:1.

In der Schlussphase entwickelt sich eine intensive Partie, in der die Londoner mehr investieren. Jamie Gittens (84.), Moises Caicedo (89.) und Enzo Fernandez (90.) finden mit ihren Versuchen jedoch im starken Liverpooler Schlussmann ihren Meister.

Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutet, schlägt Chelsea in der langen Nachspielzeit doch noch zu. In der sechsten Minute der Nachspielzeit ist es der eingewechselte Estevao, der nach einem Zuspiel von Marc Cucurella den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielt und die Stamford Bridge in Ekstase versetzt.

Der späte Sieg ist für Chelsea ein wichtiger Schritt nach vorne, während Liverpool einen empfindlichen Dämpfer im Titelkampf hinnehmen muss.