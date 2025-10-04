Souveräner Heimsieg! Arsenal legt Liverpool vor

Der FC Arsenal bezwingt West Ham United in der siebenten Runde der Premier League mit einem ungefährdeten 2:0-Heimerfolg.

Von Beginn an dominiert Arsenal den Schlagabtausch und erarbeitet sich im Londoner Derby ein klares Chancenplus. Declan Rise belohnt die Heimischen folgerichtig noch vor dem Seitenwechsel aus etwa zehn Metern mit dem 1:0-Treffer (38.).

Kurz vor der Pause scheitert zudem Riccardo Calafiori aus 18 Metern am Aluminium (45+5).

Arsenal bleibt dominant und baut die Führung aus

Auch nach dem Seitenwechsel präsentiert sich der Vizemeister der vergangenen Saisonen äußerst souverän. Bukayo Saka verwandelt letztlich einen Strafstoß ins rechte untere Eck zur Vorentscheidung (67.).

Letztlich bringen die "Gunners" den Heimerfolg klar über die Zeit. Arsenal hält bei 16 Zählern und würde die Tabellenspitze übernehmen, falls Liverpool auswärts gegen Chelsea verliert.

Manchester United feiert Heimsieg

Manchester United setzt sich indes ebenfalls mit einem 2:0-Heimerfolg über Aufsteiger Sunderland durch.

Mason Mount bringt die "Red Devils" schon nach acht Minuten mit einem Schuss ins rechte untere Eck in Führung. Noch vor der Pause drückt Ex-Salzburg-Profi Benjamin Sesko das Leder nach einem langen Dalot-Einwurf zur 2:0-Pausenführung ins Netz (31.).

Daraufhin verwaltet die Amorim-Elf den Vorsprung und sichert sich den Heimsieg. Damit dürfen die "Red Devils" trotz ihrer aktuellen Formkrise den dritten Heimsieg in Folge feiern. Dies gelang ihnen zuletzt vor über zwei Jahren.

Mit dem Heimerfolg springt Manchester United zumindest einstweilen auf den achten Platz vor (10 Zähler).