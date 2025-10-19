Maguire entscheidet Spitzenspiel gegen Liverpool

Am achten Spieltag der englischen Premier League ringt Manchester United den Liverpool FC im Klassiker an der Anfield Road mit 2:1 nieder.

Die Partie beginnt für die Gastgeber mit einem Schock. Bereits in der zweiten Minute nutzt Bryan Mbeumo eine Vorlage von Amad Diallo zur frühen 1:0-Führung für United. Die Elf von Arne Slot zeigt sich davon jedoch unbeeindruckt, übernimmt die Spielkontrolle und dominiert mit 63 Prozent Ballbesitz.

Trotz der Überlegenheit fehlt den „Reds“ die nötige Glück im Abschluss: Cody Gakpo scheitert zunächst am Pfosten (21.), ehe auf der Gegenseite auch Bruno Fernandes nur das Torgestänge trifft (24.).

Liverpool erspielt sich weitere Möglichkeiten, unter anderem durch Mohamed Salah und Alexander Isak, und holt insgesamt neun Eckbälle heraus, geht aber dennoch mit einem Rückstand in die Kabine.

Gakpos Erlösung und Maguires später Stich ins Herz

Nach Wiederanpfiff setzt sich das Bild der ersten Hälfte fort: Liverpool bestimmt das Geschehen. Der Druck auf das Tor von Manchester United wächst, doch erneut scheitert Cody Gakpo am Aluminium (50.).

Die Hartnäckigkeit der Hausherren zahlt sich schließlich aus, als Gakpo in der 78. Minute eine Vorlage des eingewechselten Federico Chiesa zum verdienten Ausgleich verwertet. Die Freude an der Anfield Road ist jedoch nur von kurzer Dauer.

Nur sechs Minuten später schlägt United eiskalt zu: Nach einer Ecke von Bruno Fernandes steigt Harry Maguire am höchsten und köpft unhaltbar zum 2:1-Endstand ein. In der hektischen Schlussphase wirft Liverpool zwar noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich gelingt aber nicht mehr.

Danso verliert mit Tottenham

Am achten Spieltag der englischen Premier League feiert Aston Villa einen 2:1-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur.

Die Hausherren gehen durch Rodrigo Bentancur zwar früh in Führung (5.), doch Morgan Rogers (37.) und der eingewechselte Emiliano Buendia (77.) drehen die Partie zugunsten der Gäste.

ÖFB-Legionär Danso steht 90 Minuten am Spielfeld.

Durch diese Niederlage fallen die Spurs in der Tabelle vom dritten auf den sechsten Platz zurück, während sich Villa vom dreizehnten auf den elften Rang verbessert.