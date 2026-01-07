Zu City? Glasner deutet Abgang von Abwehrchef an

Am Deadline Day im Sommer 2025 stand Marc Guehi unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Am Ende schob Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner diesem jedoch einen Riegel vor und der Kapitän blieb in London.

Weil aber sein Vertrag im Sommer endet, rissen die Gerüchte nie ab. Nun könnte sich ein Transfer im Winter anbahnen.

Spätestens nach der schweren Verletzung von Josko Gvardiol besteht bei Manchester City dringender Handlungsbedarf in der Innenverteidigung. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen die "Citizens" sich nun mit einem Transfer von Guehi beschäftigen.

So denkt Glasner über einen Abgang

Und auch Glasner äußerte sich bereits zu den Gerüchten und deutete einen Abgang an: "Sein Vertrag endet im Sommer und wenn dann jemand kommt, gibt es irgendwann den Moment, wo der Klub sagen wird 'das Geld ist wichtiger als der sportliche Aspekt'".

Damit klingt der Österreicher mittlerweile ganz anders als noch im Sommer, als er den 25-jährigen Engländer unbedingt halten wollte.

"Es wird eine Schmerzgrenze geben", so Glasner weiter. "Wenn der Spieler sagt: 'Ich möchte gehen', und das Geld über der Schmerzgrenze liegt, wird es passieren. Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass es passieren wird, wenn ein riesiges Angebot von City kommt und Marc es machen will."

Neben Manchester City sind aber auch weiterhin der FC Liverpool und Bayern München an einem ablösefreien Wechsel im Sommer interessiert.