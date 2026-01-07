NEWS

Vor Glasner? Manchester United könnte Ex-Trainer zurückholen

Die Vereinsikone bot sich laut eines Medienberichts bei den "Red Devils" an.

Vor Glasner? Manchester United könnte Ex-Trainer zurückholen Foto: © GETTY
Wer wird die Nachfolge von Ruben Amorim bei Manchester United antreten?

Mit dem Österreicher Oliver Glasner, sowie Enzo Maresca (ehemals Chelsea) und Kieran McKenna (Ipswich) gibt es schon einige Namen, mit denen der einstige Premier-League-Gigant in Verbindung gebracht wurde.

Wie "Sky Sport Deutschland" nun berichtet, steht auch ein Comeback auf der United-Trainerbank im Raum. Ole Gunnar Solskjaer (52) bot sich bei den "Red Devils" an. Der Norweger, von 2018 bis 2021 Trainer des Klubs, ist derzeit ohne Verein und arbeitet lediglich als UEFA Spielanalyst.

Nur als Feuerwehrmann?

Laut "Sky" gab es schon konkrete Gespräche zwischen Manchester United, Solskjaer und seinem Berater. Demnach könne es sich der 52-Jährige sogar vorstellen, nur bis Saisonende in Manchester zu übernehmen.

Danach könnte der Klub eine größere Lösung präsentieren - beispielsweise Glasner, dessen Vertrag bei Crystal Palace im Sommer 2026 ausläuft.

