Hiobsbotschaft für ManCity: Verteidiger schwer verletzt

Wie lange der Kroate ausfällt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Nach dem Rückschlag im Premier-League-Titelrennen mit einem 1:1 gegen Chelsea am Sonntag hat es für Manchester City die nächsten schlechten Nachrichten gegeben.

Der gegen die Londoner verletzt ausgewechselte Abwehrspieler Josko Gvardiol muss sich in dieser Woche einer Operation am verletzten rechten Schienbein unterziehen.

Das gaben die "Citizens" am Montag bekannt, ohne näher auf die Ausfalldauer einzugehen. Untersuchungen zur genauen Schwere der Verletzung und zur Prognose würden nämlich noch andauern.

Weitere Verteidiger angeschlagen

Der 23-jährige kroatische Teamspieler war im Sommer 2023 um 90 Millionen Euro von Leipzig zu ManCity gewechselt. Mit Ruben Dias verließ ein weiterer Verteidiger gegen Chelsea den Platz frühzeitig aufgrund einer Verletzung, John Stones ist zudem wegen Oberschenkelproblemen seit Wochen außer Gefecht.

