Tottenham Hotspur: Österreicher könnte Ruder zeitnah übernehmen

Mit der 0:3-Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten Nottingham Forest steckt Tottenham Hotspur noch tiefer in der Krise.

Nur ein Punkt trennt die Nordlondoner von den Abstiegsrängen. Kritik gab es auch an ÖFB-Star Kevin Danso. >>>

Cheftrainer Igor Tudor hält nach fünf Ligaspielen bei gerade einmal einem Punkt. Nach dem Match stand er aus familiären Gründen nicht für Medientermine zur Verfügung.

Vater von Tudor verstorben

Wie der "Telegraph" berichtet, erfuhr der Kroate direkt nach dem Spiel vom Tod seines Vaters. In diesen schweren Stunden muss sein Klub evaluieren, ob man auch nach der Länderspielpause noch auf ihn bauen will. Seine Anstellung ist ohnehin nur bis Sommer vorgesehen.

Bis zum nächsten Match am 12. April muss feststehen, wie es weitergeht. Laut "Telegraph" ist Adi Hütter, sollte Tudor gehen, die erste Option als Trainer.

Der Vorarlberger habe bereits mit dem Klub gesprochen, wie unlängst berichtet wurde. Nach seinem Aus bei der AS Monaco im Oktober 2025 könnte auf Hütter also sein Traumziel Premier League warten. Dort wäre allerdings Abstiegskampf angesagt. Die Tabelle >>>