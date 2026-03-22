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Nächste Niederlage für Danso! Spurs unter Tudor weiter sieglos

Die Spurs unterliegen Nottingham klar. In der Premier League wartet Tottenham Hotspur damit weiter auf den ersten Sieg unter dem Kroaten.

Nächste Niederlage für Danso! Spurs unter Tudor weiter sieglos Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Auch im fünften Versuch kann Tottenham Hotspur unter Igor Tudor kein Premier-League-Match gewinnen.

In der 31. Runde der englischen Premier League verlieren die Spurs zu Hause mit 0:3 gegen Nottingham Forest. ÖFB-Legionär Kevin Danso steht, im Gegensatz zur CL-Partie, wieder in der Startelf.

Tel hat für die Gastgeber die erste gute Chance (13.), ehe Danso drei Minuten später beinahe zum Vorlagengeber wird. Ein weiter Einwurf des ÖFB-Kickers wird von Nottingham-Stürmer Igor Jesus an die Latte verlängert.

Fast ein Eigentor, dann die Führung

Der Fast-Eigentorschütze rückt am Ende der ersten Hälfte in den Mittelpunkt. Zuerst scheitert er per Seitfallzieher an Vicario, eine Minute danach ist es aber so weit: Williams findet bei der daraus folgenden Ecke Jesus, der einköpft (45.).

Die Spurs können sich nach Seitenwechsel nicht wirklich steigern, stattdessen legt Nottingham nach: Gibbs-White überwindet nach einem Doppelpass mit Hudson-Odoi den Keeper.

Im Anschluss findet kein Aufbäumen von Tottenham mehr statt. Awoniyi trifft in der 87. Minute zur endgültigen Entscheidung. Damit steht Tudor nach fünf Premier-League-Spielen als Spurs-Trainer bei einem Remis und vier Niederlagen. Einzig in der Champions League konnte Tottenham unter ihm ein Spiel gewinnen.

In der Tabelle tauscht Nottingham Forest (16.) mit den Londonern (17.) die Plätze.

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