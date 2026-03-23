In Abstiegsnot: ÖFB-Star von Ex-Spurs-Profi kritisiert

Die Sorgenfalten im Norden Londons sind nach dem vergangenen Wochenende nicht weniger geworden. Mit einer 0:3-Heimpleite der Spurs gegen Nottingham Forest steckt das Team von ÖFB-Star Kevin Danso noch tiefer in der Krise. Gerade einmal ein Zähler beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Es ist also kein Wunder, dass beim amtierenden Europa-League-Sieger nicht mit Kritik gespart wird. Ex-Spurs-Profi Darren Bent meint bei "TalkSport" zum dritten Gegentreffer: "Das Verteidigen von Danso war schwach. Ihn hier vorbeizulassen und nicht den Körper hineinzustellen, ist schwach."

Generell sieht der Ex-Nationalspieler Englands bei den Londonern ein Abwehrthema. "Die Defensive ist das Problem. Sie schaffen es nicht, zu null zu spielen, es ist zu einfach gegen sie und schrecklich, wie sie zu Hause spielen."