Unterbrechung nach Zuschauer-Ruf! Sunderland gewinnt Derby

AFC Sunderland entscheidet das Tyne-Wear-Derby bei Newcastle United mit 2:1 für sich. Brobbey ist mit seinem späten Siegtor der entscheidende Mann für den Aufsteiger.

Das Spiel wird allerdings von einem Vorfall zu Beginn der zweiten Halbzeit überschattet. Etwa fünf Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs werden diskriminierende Beleidigungen aus dem Publikum gegenüber Sunderlands Geertruida wahrgenommen.

Schiedsrichter Anthony Taylor unterbricht das Spiel daraufhin für drei Minuten, spricht mit beiden Kapitänen und Geertruda. Der Vorfall werde laut der Premier League vollständig untersucht.

Späte Wende von Sunderland

Newcastle führt zu diesem Zeitpunkt 1:0 durch einen Gordon-Treffer (10.). Kurz nach der Unterbrechung kann Talbi ausgleichen. Brobbey dreht die Partie erst in der 90. Minute zugunsten der Gäste.