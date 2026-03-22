Newcastle United Newcastle United NEW
FC Sunderland FC Sunderland SUN
Endstand
1:2
1:0 , 0:2
  • Anthony Gordon
  • Chemsdine Talbi
  • Brian Brobbey
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Unterbrechung nach Zuschauer-Ruf! Sunderland gewinnt Derby

Das Tyne-Wear-Derby zwischen Sunderland und Newcastle wird kurz nach der Pause für wenige Minuten wegen diskriminierender Beleidigungen gegen einen Spieler unterbrochen.

Unterbrechung nach Zuschauer-Ruf! Sunderland gewinnt Derby Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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AFC Sunderland entscheidet das Tyne-Wear-Derby bei Newcastle United mit 2:1 für sich. Brobbey ist mit seinem späten Siegtor der entscheidende Mann für den Aufsteiger.

Das Spiel wird allerdings von einem Vorfall zu Beginn der zweiten Halbzeit überschattet. Etwa fünf Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs werden diskriminierende Beleidigungen aus dem Publikum gegenüber Sunderlands Geertruida wahrgenommen.

Schiedsrichter Anthony Taylor unterbricht das Spiel daraufhin für drei Minuten, spricht mit beiden Kapitänen und Geertruda. Der Vorfall werde laut der Premier League vollständig untersucht.

Späte Wende von Sunderland

Newcastle führt zu diesem Zeitpunkt 1:0 durch einen Gordon-Treffer (10.). Kurz nach der Unterbrechung kann Talbi ausgleichen. Brobbey dreht die Partie erst in der 90. Minute zugunsten der Gäste.

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