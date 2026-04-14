Wechselt Ex-Salzburg-Trainer in die Premier League?

Seit einem Jahr ist Marco Rose mittlerweile ohne Job.

Der 49-Jährige trainierte zuletzt RB Leipzig. Davor war Rose bei Borussia Dortmund, Gladbach und Red Bull Salzburg tätig.

In Zukunft könnte Rose erstmals einen nicht-deutschsprachigen Klub trainieren. Wie "TEAMtalk" berichtet, ist der 49-Jährige einer von zwei Topkandidaten beim AFC Bournemouth.

Dass Cheftrainer Andoni Iraola die "Cherries" am Ende der Saison verlassen wird, verkündete der Premier-League-Klub erst am heutigen Dienstag.