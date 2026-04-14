NEWS

Wechselt Ex-Salzburg-Trainer in die Premier League?

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Cheftrainer Andoni Iraola den Klub im Sommer verlässt. Der Deutsche gehört wohl zu den Topkandidaten.

Wechselt Ex-Salzburg-Trainer in die Premier League? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit einem Jahr ist Marco Rose mittlerweile ohne Job.

Der 49-Jährige trainierte zuletzt RB Leipzig. Davor war Rose bei Borussia Dortmund, Gladbach und Red Bull Salzburg tätig.

In Zukunft könnte Rose erstmals einen nicht-deutschsprachigen Klub trainieren. Wie "TEAMtalk" berichtet, ist der 49-Jährige einer von zwei Topkandidaten beim AFC Bournemouth.

Dass Cheftrainer Andoni Iraola die "Cherries" am Ende der Saison verlassen wird, verkündete der Premier-League-Klub erst am heutigen Dienstag.

Mehr zum Thema

Spanischer Cheftrainer verlässt Premier-League-Klub

Spanischer Cheftrainer verlässt Premier-League-Klub

Premier League
Ex-Bulle Okafor schießt Leeds zu Auswärtssieg in Manchester

Ex-Bulle Okafor schießt Leeds zu Auswärtssieg in Manchester

Premier League
10
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
24
Deutscher Stürmer könnte Milan nach halbem Jahr wieder verlassen

Deutscher Stürmer könnte Milan nach halbem Jahr wieder verlassen

Serie A
4
Alternative zu Diaz? Bayern mit Interesse an Newcastle-Star

Alternative zu Diaz? Bayern mit Interesse an Newcastle-Star

Deutsche Bundesliga
3
Glasner schwärmt nach Palace-Comeback: "Gewaltiger Sieg!"

Glasner schwärmt nach Palace-Comeback: "Gewaltiger Sieg!"

Premier League
2
Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Marco Rose AFC Bournemouth Gerüchteküche