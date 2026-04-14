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Wechselt Ex-Salzburg-Trainer in die Premier League?
Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Cheftrainer Andoni Iraola den Klub im Sommer verlässt. Der Deutsche gehört wohl zu den Topkandidaten.
Seit einem Jahr ist Marco Rose mittlerweile ohne Job.
Der 49-Jährige trainierte zuletzt RB Leipzig. Davor war Rose bei Borussia Dortmund, Gladbach und Red Bull Salzburg tätig.
In Zukunft könnte Rose erstmals einen nicht-deutschsprachigen Klub trainieren. Wie "TEAMtalk" berichtet, ist der 49-Jährige einer von zwei Topkandidaten beim AFC Bournemouth.
Dass Cheftrainer Andoni Iraola die "Cherries" am Ende der Saison verlassen wird, verkündete der Premier-League-Klub erst am heutigen Dienstag.