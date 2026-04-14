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Spanischer Cheftrainer verlässt Premier-League-Klub

Andoni Iraola wird Bournemouth am Ende dieser Saison verlassen. Zuletzt wurde der Ex-Profi u.a. mit Crystal Palace in Verbindung gebracht.

Spanischer Cheftrainer verlässt Premier-League-Klub Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der AFC Bournemouth verliert zu Saisonende seinen Cheftrainer.

Wie die "Cherries" am Mittwoch verkünden, verlässt Andoni Iraola den Verein am Ende dieser Spielzeit. Der Spanier stand seit Juli 2023 bei den Südengländern unter Vertrag, führte den Klub in den letzten zwei Saisons auf Rang zwölf und neun. Derzeit ist Bournemouth Elfter.

Zurück nach Spanien?

Iraola wurde in den letzten Wochen und Monaten bereits mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht. Wie "Sky Sports UK" berichtet, ist Athletic Bilbao am früheren Rechtsverteidiger interessiert, der als Aktiver zwölf Jahre für die Basken spielte.

Bei Crystal Palace soll der 43-Jährige für den idealen Ersatz für Oliver Glasner gehalten worden sein. Die "Eagles" sollen sich jedoch umorientiert haben.

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