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Salzburg-Leihgabe Bobby Clark winkt Auszeichnung in Championship

Der Engländer kann in der Championship durchaus aufzeigen. Deshalb wurde er sogar für einen Award nominiert.

Salzburg-Leihgabe Bobby Clark winkt Auszeichnung in Championship Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bobby Clark wechselte 2024 für 11,8 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Red Bull Salzburg.

Die große Erfolgsgeschichte blieb an der Salzach aus. Clark kann in der aktuellen Saison als Leihgabe bei Derby County in der Championship aber durchaus aufzeigen.

Für Auszeichnung nominiert

In 44 Spielen gelangen vier Treffer und vier Assists. Das ist auch der EFL aufgefallen. Der 21-Jährige wurde in der Kategorie Young Player of the Season nominiert. Weiters Chancen auf den Titel haben Jordan James (Leicester City), Ashley Phillips (Stoke City) und Sydie Peck (Sheffield United).

Sein Marktwert hat sich ebenso verbessert. Zu Beginn des Leihgeschäfts betrug dieser noch 4,5 Millionen Euro, ist mittlerweile auf sieben Millionen Euro angestiegen. Ob Clark noch eine Zukunft in Salzburg hat, ist ungewiss. Ein fixer Verkauf im Sommer dürfte durchaus denkbar sein.

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