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Deutscher Stürmer könnte Milan nach halbem Jahr wieder verlassen

Die "Rossoneri" dürften die Kaufoption nicht ziehen.

Deutscher Stürmer könnte Milan nach halbem Jahr wieder verlassen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Niclas Füllkrug dürfte sein Italien-Abenteuer nach einem halben Jahr wieder vorbei sein.

Seit Jänner ist Füllkrug von West Ham United an AC Milan ausgeliehen. Milan soll auch eine Kaufoption für den Deutschen haben, doch laut Transfer-Insider Fabrizio Romano werden die "Rossoneri" die Option in Höhe von fünf Millionen Euro nicht ziehen.

In den 16 Spielen, die Füllkrug seit seinem Wechsel zu Milan bestritt, gelang dem Stürmer nur ein Treffer. Obwohl er in jedem möglich Spiel zum Einsatz kam, stand er nur drei Mal in der Startelf.

Zukunft offen

Wie es für den 33-Jährigen im Sommer weitergeht, ist bislang noch offen. Vorerst wird er zwar zu West Ham zurückkehren, doch laut Romano wird er die Londoner trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags direkt wieder verlassen.

Zuletzt wurde Füllkrug immer wieder mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht. Vor allem bei Schalke und seinem Ex-Klub Werder Bremen tauchte der 24-fache deutsche Nationalspieler zuletzt immer wieder in Gerüchten auf.

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