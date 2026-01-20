Szoboszlai bestätigt Vertragsgespräche mit Liverpool

Dominik Szoboszlai hat sich seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Liverpool im Sommer 2023 stark entwickelt.

Der Ex-Salzburger zählt zu den Aushängeschildern der "Reds" und spielt eine sehr gute Saison – auch wenn er mit einem Patzer gegen Barnsley und einem verschossenen Elfmeter gegen Burnley zuletzt eine unglückliche Figur machte.

"Man weiß ja, wie es im Fußball läuft"

Der Vertrag des Ungarn beim LFC läuft noch bis 2028. Gespräche über einen neuen Kontrakt haben bereits gestartet.

"Es gibt immer Fortschritte, aber es wurde noch keine Entscheidung getroffen. Ich werde einfach jede Woche, bei jedem Training weiterhin mein Bestes für die Mannschaft und die Fans geben. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Es gab Gespräche, aber es wurde definitiv noch keine Entscheidung getroffen", zitieren englische Medien Szoboszlai.

Der 25-Jährige sei in Liverpool glücklich. Gleichzeitig betont er: "Man weiß ja, wie es im Fußball läuft. Das gilt es zu berücksichtigen."

Kritik vom Barsnley-Coach

Szoboszlai spricht zudem über die Aussage von Barnsley-Trainer Conor Hourihane, der den Mittelfeldspieler nach seinem missglückten "Fersler" kritisiert hatte.

"Ich fand das (den versuchten Fersler-Rückpass, Anm.) etwas respektlos", hatte Hourihane gesagt. "Ich glaube nicht, dass er das gegen Chelsea oder Arsenal macht. Ich glaube nicht, dass er das in einem Champions-League-Spiel macht."

Szoboszlai stellte klar: "Ich habe gegen Barnsley einen Fehler gemacht, aber ich muss klarstellen, dass das meiner Meinung nach nicht respektlos war. Ich würde dasselbe auch gegen Arsenal, (Manchester) City und Chelsea tun. Ich wollte den Ball nicht zu Giorgi (Mamardashvili, Anm.) zurückpassen. Ich wollte weiterspielen, aber ich habe versucht, so zu tun, als würde ich zurückspielen, nur um das klarzustellen."