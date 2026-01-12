Traumtor und Horror-Patzer: Szoboszlai prägt Liverpools Cup-Sieg

Der FC Liverpool steht letztlich souverän im Sechzehntelfinale des FA Cups. Die "Reds" setzen sich gegen Drittligist FC Barnsley an der Anfield Road mit 4:1 durch.

In der 1. Minute schockt der Außenseiter den amtierenden englischen Meister beinahe, Keillor-Dunn trifft per Kopf die Stange (1.). Noch in der Anfangsphase stellt Szoboszlai auf 1:0, der Ex-Salzburger schweißt den Ball aus 25 Metern ins linke Kreuzeck (9.).

Der Gastgeber agiert mit der Führung jedoch nicht astrein. O'Keeffe (23.) und Bland (24.) finden gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vor. Stattdessen erhöht Frimpong nach toller Einzelaktion und einem präzisen Knaller unter die Latte auf 2:0 (36.).

Doch Barnsley kommt vor der Pause auf 1:2 heran, wieder steht Szoboszlai im Fokus. Der Ungar fängt einen Pass auf Phillips stark ab, gerät aber unter Druck. Vor dem eigenen Tor will "Szobo" den Ball mit der Ferse klären, trifft ihn jedoch nicht richtig – Phillips schiebt ein (40.).

Joker sorgen für Klarheit

Im zweiten Spielabschnitt besorgt Van Dijk beinahe den alten Zwei-Tore-Vorsprung, Cooper kann seinen Kopfball-Aufsetzer aber an die Latte lenken (57.). Ein weiterer Kopfball des Niederländers landet knapp neben der Stange (65.).

In der Schlussphase stechen Liverpools Joker: Ekitike legt per Ferserl für Wirtz ab, der Deutsche zirkelt das Leder in die Maschen (84.). In der Nachspielzeit revanchiert sich Wirtz beim Franzosen, der Stürmer erzielt den 4:1-Endstand.

Liverpool ist nun bereits elf Pflichtspiele in Folge unbesiegt – der beste Lauf seit einem Jahr. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Arne Slot am 14. Februar auf Brighton & Hove Albion. Die "Seagulls" konnten Manchester United ausschalten.