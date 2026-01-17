Liverpool strauchelt auch gegen Aufsteiger Burnley

Der FC Liverpool muss im neuen Jahr weiter auf den ersten Erfolg in der Premier League warten. Die "Reds" müssen sich am 22. Spieltag mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Burnley begnügen.

Von der ersten Minute an übernimmt Slots Elf das Kommando und schnürt den Gegner in der eigenen Hälfte ein. Nach gut einer halben Stunde bekommt Liverpool einen Strafstoß zugesprochen. Dominik Szoboszlai übernimmt die Verantwortung, vergibt jedoch vom Punkt (33.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erlöst Florian Wirtz die Fans der "Reds" schließlich: Nach schöner Vorarbeit von Curtis Jones erzielt er mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Kreuzeck das längst überfällige 1:0 (42.), mit dem es auch in die Kabinen geht.

Dubravka bringt "Reds" zur Verzweiflung

Auch im zweiten Durchgang bietet sich den Zuschauern ein unverändertes Bild: Liverpool drängt, und Scott Parkers Truppe verteidigt tief.

Wie aus dem Nichts gelingt den Gästen jedoch der Ausgleich, als Florentino Luis seinen Kollegen Edwards in Szene setzt, der den Spielverlauf auf den Kopf stellt und zum 1:1 einschiebt (65.)

Die Gastgeber reagieren mit wütenden Angriffen, doch sowohl Szoboszlai (70.) als auch Cody Gakpo (76.) scheitern mit ihren Versuchen am starken Gästetorhüter Martin Dubravka.

In einer hitzigen Schlussphase will der Siegtreffer trotz insgesamt 28:6 Torschüssen – auch durch den eingewechselten Alexis Mac Allister kurz vor Schluss (84.) – nicht mehr fallen.

Liverpool liegt auf Rang vier nur mehr einen Zähler vor dem fünftplatzierten Manchester United, die "Red Devils" konnten am Samstagnachmittag das Derby gegen Manchester City für sich entscheiden (Spielbericht >>>). Burnley ist auf Position 19 zu finden.

Chelsea siegt erstmals unter Rosenior

Der FC Chelsea hat dagegen allen Grund zur Freude. Die "Blues" bescheren Neo-Coach Liam Rosenior im ersten Premier-League-Spiel mit einem 2:0-Erfolg über den FC Brentford gleich den ersten Sieg.

Im ersten Durchgang trifft der Hausherr mit dem einzigen Schuss aufs gegnerische Tor, Joao Pedro darf in der 26. Spielminute jubelnd abdrehen (26.). Die "Bees" weisen mehr Spielanteile auf, Goalie Caoimhin Kelleher verschuldet in der zweiten Halbzeit jedoch einen Elfer.

Cole Palmer tritt an und verwandelt eiskalt zum 2:0-Endstand (76./E). Chelsea (34 Punkte) zieht in der Tabelle an Brentford (33) vorbei und liegt nun an sechster Stelle. Brentford ist Siebter.

In Leeds setzt sich der Gastgeber gegen den FC Fulham mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielt Lukas Nmecha in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1). Leeds United ist 16., Fulham belegt den zehnten Rang.