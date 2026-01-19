Fix! Manchester City verpflichtet Glasner-Abwehrchef

Was sich seit Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell!

Marc Guehi verlässt Crystal Palace und schließt sich Manchester City an. Das gaben die beiden Klubs am Montag offiziell bekannt.

Damit verliert Oliver Glasner bei Palace seinen Kapitän und Abwehrchef. Bei den "Skyblues" soll er hingegen die Lücke nach der langfristigen Verletzung von Josko Gvardiol schließen.

Vertrag bis 2031

Laut Transferexperte Fabrizio Romano fließen rund 23 Millionen Euro an Ablöse. Guehi erhält zudem einen Vertrag bis Sommer 2031 und ein Wochengehalt in Höhe von knapp 350.000 Euro.

Der 25-jährige Engländer stand in dieser Saison für den Glasner-Klub in 33 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte drei Tore und bereitete vier weitere vor.