Salzburg-Legende trennt sich nach neun Jahren von Marco Rose

Ex-Salzburg-Coach Marco Rose wird ab der neuen Saison das Amt von Bournemouth in der Premier League übernehmen.

Von der Mozartstadt aus gelang Rose der Sprung in die Deutsche Bundesliga, dort coachte er Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Immer mit an Bord war Red-Bull-Salzburg-Legende Alexander Zickler. Das war Medienberichten zufolge auch in Bournemouth geplant. Daraus wird aber nichts. Nach knapp neun Jahren endet die Zusammenarbeit.

Wurde in Salzburg zur Legende

"Viele lehrreiche und intensive Jahre als Team liegen hinter Marco und mir. Gemeinsam durften wir bei großen Vereinen arbeiten, besondere Momente erleben Herausforderungen meistern und mit außergewöhnlichen Spielern, vor leidenschaftlichen Fans zusammenarbeiten. Für all diese Erfahrungen bin ich unfassbar dankbar. Nun werden wir künftig getrennte Wege gehen. Was bleibt ist eine Freundschaft! Ich wünsche Marco erfolgreiche Momente auf der Insel", schreibt Zickler auf "Instagram".

Der 52-Jährige wechselte 2005 vom FC Bayern München nach Salzburg. Für sein letztes Jahr wechselte er 2010/11 noch zum LASK, kehrte anschließend in die Mozartstadt zurück. Über verschiedenste Funktionen in der Akademie und bei Kooperationsverein FC Liefering arbeitete sich Zickler hoch zum Co-Trainer des Klubs und gilt heute als einer der größten Legenden der Vereinsgeschichte.