Glasner schwärmt nach Palace-Comeback: "Gewaltiger Sieg!"

Nach zwischenzeitlich holprigen Phasen ist Oliver Glasner mit Crystal Palace kurz vor Ende seines Engagements zurück auf der Erfolgsspur. In der UEFA Conference League steht man nach dem 3:0-Erfog über Fiorentina im Hinspiel bereits mit einem Bein im Halbfinale.

Darauf folgte ein beeindruckender Comeback-Sieg gegen Newcastle United nach Rückstand (2:1, Spielbericht >>>).

In den Schlussminuten dreht Jean-Philippe Mateta die Partie (80./90.+4, Elf.).

Comeback macht Glasner glücklich

"Ich gebe die Glückwünsche an die Spieler und das Team weiter. Für mich war es heute eine gewaltige Leistung, nicht nur fußballerisch, sondern auch psychologisch", so Glasner au der Pressekonferenz.

Kurz vor der Pause kassierten die Südlondonder noch das 0:1. "Wir mussten offensiver spielen und Torchancen kreieren. Es war einfach großartig anzusehen. Das ist immer so, aber heute – und auch schon am Donnerstag – war es ein enorm wichtiger Mannschaftssieg", meint der Palace-Coach.

Sonderlob für Stürmer

Speziell hervorzuheben ist aber Mateta, dessen Last-Minute-Transfer zu Milan im Winter platzte. "Ehrlich gesagt, sobald klar war, dass er bei Crystal Palace bleiben würde, sagte er: 'Okay, ich werde sehr, sehr hart arbeiten, um zurückzukommen, der Mannschaft zum Sieg zu verhelfen und uns zu helfen, all unsere Ziele zu erreichen.' Ich denke, genau das hat er bewiesen. Er ist jetzt wieder in Topform", gibt es Sonderlob vom Cheftrainer.

Mit 42 Punkten haben die Londoner mit dem Abstieg nichts mehr zum tun, im Gegenteil. Dem Glasner-Team (aktuell 13.) fehlen bei einem Spiel weniger nur fünf Punkte auf den letzten Europacupplatz (Brentford, 7., 47 Punkte). Die Tabelle >>>