Lieferings Galm als Trainerkandidat in Deutschland gehandelt

Ist Danny Galms Zeit beim FC Liefering im Sommer schon wieder vorbei?

Wie die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichten, beschäftigt sich der deutsche Zweitligist Karlsruher SC mit dem 40-jährigen Coach.

Der KSC hatte vor rund einer Woche bekannt gegeben, sich im Sommer nach über sechs Jahren von Trainer Christian Eichner (43) zu trennen.

Beichlers Nachfolger

Danny Galm übernahm erst im vergangenen Februar den FC Liefering, nachdem Daniel Beichler den Trainerjob beim FC Red Bull Salzburg angenommen hatte.

Galm war zuvor als U18-Coach in der Red Bull Akademie tätig. Bei Liefering startete der Deutsche mit drei Siegen in Serie. Es folgten drei Niederlagen, ehe es zuletzt im Heimspiel gegen den FAC einen 3:1-Erfolg gab. Galms Vertrag läuft bis Sommer 2028.

Der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber war in Deutschland in den Nachwuchsabteilungen der TSG Hoffenheim und des FC Bayern München tätig. Im Jahr 2023 coachte er für wenige Monate den SV Sandhausen.

Die Karlsruher dürften sich aber auch mit anderen Trainerkandidaten beschäftigen. Laut dem "kicker" steht Lukas Kwasniok, der im März beim 1. FC Köln entlassen wurde, weit oben auf der Liste. Der KSC liegt aktuell auf Tabellenplatz acht, fünf Runden sind in der 2. deutschen Bundesliga noch zu spielen.