Eklat bei Klarer-Klub! Ducksch muss nach Alko-Fahrt vor Gericht

Unruhe bei Birmingham City!

Stürmer Marvin Ducksch muss sich nach einer mutmaßlichen Alkohol-Fahrt vor Gericht verantworten. Das bestätigte der englische Zweitligist offiziell.

Unfall und Anzeige

Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, am Ostermontag alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben.

Dabei soll Ducksch in einen Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen verwickelt gewesen sein. Laut Polizei wurde der Angreifer vorläufig festgenommen und später gegen Kaution wieder freigelassen.

Am 20. Mai muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Ducksch entschuldigt sich

Nach dem Vorfall zeigte sich Ducksch einsichtig. In einem Klub-Statement ließ er ausrichten, dass er sich bei seinen Mitspielern, dem Trainerteam und den Fans entschuldige und die volle Verantwortung für sein Handeln übernehme. Der Verein selbst kündigte an, den Fall intern zu behandeln.

Brisant aus österreichischer Sicht: Ducksch ist Teamkollege von Christoph Klarer, der bei Birmingham City seit dieser Saison als Kapitän fungiert.

Der Innenverteidiger zählt zu den Führungsspielern der "Blues" und muss nun gemeinsam mit der Mannschaft mit den Nebengeräuschen rund um den Vorfall umgehen.

Sportlich in Top-Form

Dabei lief es für Ducksch sportlich zuletzt durchaus rund.

Mit zehn Saisontoren ist der ehemalige deutsche Nationalspieler aktuell führender Torschütze seines Teams in der Championship und ein wichtiger Faktor im Offensivspiel.

Umso schwerer wiegt der Vorfall abseits des Platzes, der für Ducksch nun auch rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.