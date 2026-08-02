ÖFB-Legionär Kevin Danso erlebt am Samstag ein Testspiel zum Vergessen!

Der Innenverteidiger wird beim Probegalopp von Tottenham in Sydney gegen den FC Chelsea zur Halbzeit eingewechselt und erhält die Chance, sich zu zeigen.

Doch nur drei Minuten nach seiner Einwechslung unterläuft dem Österreicher ein folgenschwerer Fehler. Anstatt den Ball anzunehmen, lässt er ihn passieren.

João Pedro kommt dazwischen, Danso kann den Brasilianer nur noch mit einer Notbremse stoppen und sieht dafür die Rote Karte.

Großer Konkurrenzkampf bei Tottenham

Für den 27-Jährigen ist das ein herber Rückschlag.

Nach den Verpflichtungen von Jan Paul van Hecke und WM-Finalist Marcos Senesi verfügt Tottenham mit Micky van de Ven, Kapitän Cristian Romero sowie Danso aktuell über gleich fünf Innenverteidiger im Kader. Der Konkurrenzkampf ist entsprechend groß.

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Tottenham gewinnt das Testspiel trotz des Aussetzers von Danso noch. Richarlison erzielt in Minute 92 noch den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Zuvor treffen Tonali (17.) für Tottenham sowie Estevao für Chelsea (21.).

Dansos Schnitzer im VIDEO: