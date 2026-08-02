Unglückliches Miami-Remis bei Messi-Rückkehr

Inter Miami kommt bei der Rückkehr von Lionel Messi nach der WM gegen Columbus Crew nicht über ein 2:2 in der MLS hinaus.

Die Hausherren erwischen einen Traumstart. Luis Suarez bringt Miami bereits früh mit einem sehenswerten Treffer aus rund 35 Metern in Führung. Andre Gomes verliert den Ball leichtfertig, Suarez erkennt, dass der gegnerische Schlussmann weit vor seinem Tor steht, und hebt den Ball eiskalt zum 1:0 ins Netz.

Inter Miami bleibt auch in der Folge die spielbestimmende Mannschaft. Dennoch kommen die Gäste zurück ins Spiel: Neuzugang Casemiro unterläuft ein Eigentor, das Columbus den Ausgleich beschert.

Miami erhöht

Kurz vor der Pause stellt Miami den alten Abstand wieder her. Nach einer Flanke von Suarez köpft Allen zum 2:1 ein (45.).

Nach dem Seitenwechsel kehrt Lionel Messi erstmals seit dem knapp verlorenen WM-Finale auf den Platz zurück. Der Argentinier wird in der 53. Minute für Daniel Pinter eingewechselt.

Nur drei Minuten später ist Messi beinahe zur Stelle. Sein Volley verfehlt das Tor jedoch nur knapp.

Columbus schlägt zurück

Columbus gibt sich nicht geschlagen und kommt in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich. Brais Méndez trifft nach einem Freistoß zum 2:2 (84.).

In der Nachspielzeit hat Messi den Sieg noch zweimal auf dem Fuß beziehungsweise Kopf. Zunächst scheitert er per Kopf, wenig später verfehlt auch ein Abschluss aus halblinker Position sein Ziel. So bleibt es am Ende beim 2:2.

Lewandowski trifft, Fitz nur auf der Bank

In Chicago schreibt Robert Lewandowski erstmals an. Der Pole erzielt beim 2:1-Sieg von Chicago Fire gegen Charlotte FC beide Treffer und avanciert damit zum Matchwinner.

Weniger erfolgreich verläuft der Spieltag für Dominik Fitz. Der Ex-Austrianer kommt mit Minnesota United nicht über ein 1:1 hinaus. Fitz bleibt erneut über die gesamte Spielzeit auf der Bank und wartet damit weiterhin auf seinen zweiten Saisoneinsatz.