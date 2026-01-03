Offiziell: Sabitzer-Konkurrent kehrt in die Premier League zurück

Pascal Groß verlässt Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung.

Wie der BVB am Freitag mitteilt, verlässt der 34-Jährige den deutschen Topklub überraschend und schließt sich seinem Ex-Klub Brighton an. Damit kehrt der 16-fache DFB-Nationalspieler nach anderthalb Jahren in Deutschland in die englische Premier League zurück.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers wäre im Sommer ausgelaufen, nun können die Schwarz-Gelben für Groß noch eine Ablösesumme kassieren. Laut "Sky" erhält der BVB zwei Millionen Euro, die Summe kann durch Boni zudem noch auf drei Millionen Euro ansteigen.

Zuletzt nur noch Reservist

Groß zählte in der Saison 2024/25 noch zum Stammpersonal bei den Dortmundern, war auch Teil der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024. In dieser Spielzeit kam der 34-Jährige unter Cheftrainer Niko Kovac aber nicht mehr über die Rolle des Rotationsspielers hinaus, stand in 16 Spielen 732 Minuten auf dem Platz.

"Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Vor allem in unserem Stadion vor der Gelben Wand aufzulaufen, war jedes Mal ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Groß am Freitag zu seinem Abschied.

"Ist ein fantastischer Spieler"

Die Rückkehr des Deutschen nach Brighton bedeutet für beide Parteien die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Groß spielte bereits von 2017 an sieben Jahre für die "Seagulls", für die er in 261 Partien (32 Tore, 53 Vorlagen) auf dem Platz stand.

"Wir freuen uns sehr, dass Pascal wieder bei uns ist. Er ist ein fantastischer Spieler, den ich gut kenne und auf dessen Zusammenarbeit ich mich schon bei meinem Eintritt in den Verein gefreut habe", so Brighton-Cheftrainer Fabio Hürzeler zu der Rückkehr des Deutschen.

"Die Fans von Brighton kennen seine Stärken, aber er bringt auch großartige Führungsqualitäten in die Mannschaft ein. Diese Eigenschaften werden zusammen mit seiner Erfahrung und seinem Können in der zweiten Saisonhälfte von großem Wert sein", ergänzt er.