Ilzer-Schützling per Leihe zu Bundesliga-Konkurrenten

Zum Start der Winter-Transferperiode vermeldet der 1. FC Heidenheim 1846 einen Neuzugang.

Linksverteidiger Hennes Behrens wechselt von Ilzer-Klub Hoffenheim auf Leihbasis bis zum Juni 2026 zu Heidenheim.

„Durch die schwere Verletzung von Leart Paçarada am 3. Spieltag waren wir auf der Suche nach zusätzlicher Qualität auf der linken Seite. Mit der Leihe von Hennes Behrens bis zum Saisonende ist es uns gelungen, diese Lücke zu schließen. Hennes bringt eine sehr gute Ausbildung und noch großes Entwicklungspotenzial als junger Spieler mit“, erklärt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.