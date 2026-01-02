Kuntz verlässt überraschend den Hamburger SV

Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand des Hamburger SV.

Der 63-Jährige hatte den Aufsichtsrat nach den Weihnachtsfeiertagen aus persönlichen, familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 gebeten. Das Kontrollgremium kam diesem Wunsch nach.

Kuntz hat seine Vorstandsrolle im Mai 2024 angetreten und ist mit den Rothosen 2025 in die Bundesliga aufgestiegen.

In einem Statement auf der Vereinswebsite sagt er zu seinen Beweggründen: „Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren."